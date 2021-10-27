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Текст:   Марина Трубилина 
14:05 27.10.2021

Снижается спрос на покупку вторичного жилья

Потенциальный спрос на покупку квартиры за год снизился на 15%, сообщает "Циан.Аналитика". Об этом свидетельствует число просмотров объявлений на сайте компании.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Осенью прошлого года на рынке жилья наблюдался ажиотажный спрос, высокие показатели сохранялись и в первом полугодии нынешнего года. Но после постепенного повышения ключевой ставки интерес к покупке жилья стал снижаться. Резкого сокращения не было, потому что продавцы аккуратно повышают цены, понимая ситуацию на рынке и стараясь не потерять потенциальных покупателей, отмечают эксперты.

Фото: Сергей Михеев
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Сильнее всего спрос снизился в Липецке, Хабаровске и Пензе (-35%), Кемерове, Кирове и Ульяновске (-30%). Практически на прежнем уровне остались показатели в Махачкале, Владивостоке, Перми, Тольятти (сокращение менее 10%). В Набережных Челнах и Ростове-на-Дону число просмотров увеличилось (рост на 0,5 и 6% соответственно). Здесь цены за год выросли меньше, чем в среднем по стране.

"Новой тенденцией является частичный переток спроса с первичного рынка - те покупатели, которые не успели купить жилье по программе льготной ипотеки с прежними условиями, выходят на вторичный рынок. В дальнейшем этот тренд сохранится, так как с продавцами на вторичке больше шансов договориться о скидке, а на первичном рынке цены продолжают стремительный рост в том числе за счет выхода дорогих новинок", - говорит руководитель Циан.Аналитика Алексей Попов.

Средневзвешенная стоимость квадратного метра на вторичном рынке крупных российских городов (с населением более 500 тысяч человек) в октябре составила 88,2 тысячи рублей. За месяц она увеличилась на 1,7% (с 86,7 тысячи рублей). За год стоимость прибавила 24,4% (год назад - 70,9 тысячи рублей).

Цены на вторичке увеличиваются вслед за первичным рынком, но более плавно, чем в новостройках, отмечают в "Циан.Аналитика". Более плавный рост объясняется меньшим уровнем привлекательности такого жилья (дома советского периода физически и морально устаревают) и тем, что на вторичке цены сильнее, чем в новостройках, зависят от доходов населения, которые почти не растут.

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