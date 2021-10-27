Стали известны цены и характеристики новых процессоров Intel

Всего представят шесть старших моделей - Intel Core i5, i7 и i9. Еще три модели будут с индексом KF - без встроенной графики. Самый мощный чип - Core i9-12900K оснащен 16 ядрами (8 производительных и 8 энергоэффективных), они способны обрабатывать 24 виртуальных потока с частотой до 5,2 ГГц, пишет портал Videocardz.com

Ожидается, что в продажу новинки поступят уже 4 ноября. А предзаказ откроется сразу после официального анонса.