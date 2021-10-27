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Стало известно, что показали в сцене после титров "Вечных" Marvel

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    27.10.2021, 13:54
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

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Фото: kinopoisk.ru
"Вечные" признаны худшим фильмом за всю историю Marvel

Фильм "Вечные" традиционно для Marvel заканчивается не на финальных титрах. В сцене после них авторы подготовили для зрителей сюрприз - ввели нового персонажа.

Новичком киновселенной стал Эрос - брат Таноса, также известный по супергеройскому позывному Старфокс. Роль исполнил, как и сообщалось в ранних утечках, английский певец Гарри Стайлс, дебютировавший в кинематографе в "Дюнкерке" Кристофера Нолана.

Впервые персонаж появился на страницах комиксов в 1973 году. Он обладает теми же сверхспособностями, что и Вечные - повышенными силой, выносливостью и т.д., а вдобавок к этому может телепатически манипулировать чувствами и эмоциями других людей.

За время своих "печатных" похождений Эрос успел поучаствовать в нескольких супергеройских объединениях, включая "Мстителей", но в какую сторону Старфокс будет двигаться в MCU, пока неясно.

В России премьера "Вечных" в связи с антиковидными мерами перенесена с 4 на 8 ноября текущего года.

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