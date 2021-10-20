Певец Гарри Стайлз сыграет брата Таноса в фильме Marvel

Неожиданную новость сообщил редактор издания Variety Мэтт Доннелли: музыкант Гарри Стайлз присоединится к киновселенной фильма "Вечные" от Marvel. Сообщение журналист опубликовал в Twitter после премьеры фильма, которая прошла в Лос-Анджелесе 18 октября.

По информации Доннелли, Стайлз сыграет роль брата Таноса по имени Эрос. Сам артист пока не подтвердил свое участие в марвеловском фильме. В его Instagram - только фотографии с последних концертов.

27-летний Гарри Стайлз прославился после участия в британском шоу The X Factor, после которого он с другими музыкантами основал группу One Direction, ставшую популярной. После этого он занимался сольной карьерой и даже сыграл в кино. Стайлз исполнил одну из ролей в фильме Нолана "Дюнкерк".

"Вечные" - раса генетически усовершенствованных супергероев, которые миллионы лет тайно жили на Земле. Однако всем известные действия Таноса ("Мстители") вынудили их обнаружить себя. В фильме, который вышел 18 октября, сыграли Джемма Чан ("Фантастические твари"), Ричард Мэдден (Робб Старк в "Игре престолов"), Кит Харрингтон (Джон Сноу из "Игры престолов"), Кумэйл Нанджиани, Сальма Хайек, Анджелина Джоли и другие.

В России фильм выходит в прокат 4 ноября.