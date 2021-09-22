"Вечные" стали в РФ первым фильмом вселенной Marvel с рейтингом "18+"

Вслед за западным рейтингом PG-13 картина "Вечные" получила в России ограничение по возрасту в 18+.

Информация об этом опубликована в графике релизов на сайте "Бюллетеня кинопрокатчика".

Фильм попал в категорию "Только для взрослых", скорее всего, из-за сцен сексуального характера, о которых сообщалось ранее.

Для MCU это станет первым подобным прецедентом - выходившие до этого "Дэдпул" и "Логан" не являлись частью киновселенной Marvel.

Старт ленты "Вечные" в российском прокате запланирован на 4 ноября.