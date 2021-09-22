"Вечные" стали в РФ первым фильмом вселенной Marvel с рейтингом "18+"

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Вслед за западным рейтингом PG-13 картина "Вечные" получила в России ограничение по возрасту в 18+.
Информация об этом опубликована в графике релизов на сайте "Бюллетеня кинопрокатчика".
Фильм попал в категорию "Только для взрослых", скорее всего, из-за сцен сексуального характера, о которых сообщалось ранее.
Для MCU это станет первым подобным прецедентом - выходившие до этого "Дэдпул" и "Логан" не являлись частью киновселенной Marvel.
Старт ленты "Вечные" в российском прокате запланирован на 4 ноября.