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"Вечные" стали в РФ первым фильмом вселенной Marvel с рейтингом "18+"

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    22.09.2021, 14:39
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Вслед за западным рейтингом PG-13 картина "Вечные" получила в России ограничение по возрасту в 18+.

Фото: youtube.com/ HBO Max
Вышел трейлер с кадрами из "Миротворца" и нового "Секса в большом городе"

Информация об этом опубликована в графике релизов на сайте "Бюллетеня кинопрокатчика".

Фильм попал в категорию "Только для взрослых", скорее всего, из-за сцен сексуального характера, о которых сообщалось ранее.

Для MCU это станет первым подобным прецедентом - выходившие до этого "Дэдпул" и "Логан" не являлись частью киновселенной Marvel.

Старт ленты "Вечные" в российском прокате запланирован на 4 ноября.

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