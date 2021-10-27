Telegram начинает зарабатывать на рекламе

Мессенджер Telegram, принадлежащий Павлу Дурову, анонсировал запуск рекламной платформы. По оценкам экспертов, подходы, примененные разработчиками сервиса, способны по-новому сформировать рекламный рынок в сегменте мессенджеров.

Реклама в Telegram будет отображаться внизу ленты канала с пометкой "Спонсируемые сообщения". Объявления появятся в публичных каналах, у которых больше тысячи подписчиков. При этом они будут соответствовать тематике канала, в котором они показываются. Особо отмечается, что Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах.

По словам Андрея Яблонских, президента Международной Академии digital коммуникаций и доцента РУДН, на сегодня рынок рекламы в мессенджерах практически отсутствует. Появление рекламного сервиса в Telegram позволит его сформировать. Впечатляют тарифы: минимальный бюджет для запуска рекламной кампании - 2 млн евро. При этом 1 млн евро - это депозит, который не вернется, если рекламодатель не потратит 10 млн евро за последние двенадцать месяцев. По словам Яблонских, это сокращает пул потенциальных рекламодателей до крупных международных рекламных сетей. Что же касается больших брендов, то они, по всей видимости, будут приходить в Telegram в рамках глобальных кампаний.

Как отмечает интернет-эксперт Григорий Бакунов, такой подход к ценообразованию позволит на этапе тестирования отсечь мелких рекламодателей. Видит Бакунов и еще одно принципиальное отличие Telegram от других площадок. "Сегодня рынок рекламы в мессенджерах, там, где она присутствует, основан на сборе данных о пользователях. Затем на основе этих данных размещается реклама. Контекстность без сбора данных о пользователе, реклама только в крупных каналах - это очень "модно" и учитывает современные особенности аудитории и операционных систем", - рассказал Бакунов "Российской газете".

А по словам Яблонских, отказ от контекста и размещение рекламы в тематических каналах сделает ее существенно более целевой. Соразмерность бюджетам на рекламные кампании в Telegram отмечает Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров.

По сути, рынок рекламы в мессенджерах сейчас отсутствует, его только предстоит сформировать

"Реклама в Telegram самая дорогая сегодня. Она размещается на основе прямой договоренности между рекламодателем и администраторами канала. В некоторых каналах рекламное объявление стоило 1 биткоин", - отмечает Зыков. Еще одна новация, по словам Зыкова, в том, что теперь анонимному каналу не будет нужен публичный человек, продающий рекламу. Все будет идти через платформу.

Очень высоко оценивают потенциал рекламной платформы Telegram эксперты рекламного рынка. "Очевидно, это новый крутой инструмент, который позволит собрать первым рекламодателям самые "сливки" от запуска. Как показывает практика, когда крупные платформы запускают такие вещи, они выстреливают и становятся очень популярными в первое время. А решение о депозите позволит платформе спрогнозировать выручку в первое время и гарантировать качественный контент, после чего они, конечно, порог будут снижать", - сообщил "РГ" Антон Зинин, основатель агентства NEAR.