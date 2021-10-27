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Рубрика: Общество

Терапевт рассказал о скрытых опасностях легкого гриппа

Текст: Николай Грищенко

Грипп - это острое инфекционное заболевание, которое может протекать в очень тяжелой форме и сопровождаться болями в горле, высокой температурой 39-40 градусов, слезотечением и т.д. В некоторых случаях инфекция проходит в легкой форме, но медики считают - от этого болезнь не становится менее опасной.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Легкая форма гриппа также требует лечения, и человек точно так же должен находиться на домашнем режиме, поскольку это заболевание связано с воздушно-капельным путем передачи инфекции", - сообщил aif.ru кандидат медицинских наук, терапевт Азизхон Аскаров.

Кроме того, даже легкая форма гриппа может быть чревата развитием осложнений, а это поражения сердца, сосудов, развитие вирусной пневмонии и другие серьезные последствия. Если человек недолечился может наблюдаться постинфекционный астенический синдром. Он проявляется в снижении умственной и физической работоспособности, быстрой утомляемости, плохом аппетите, слабости и сонливости.

Дабы предупредить заболевание или добиться того, чтобы оно протекало в легкой форме, следует позаботиться о прививке от гриппа, а при лечении - строго придерживаться врачебных рекомендаций.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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