Ученые выяснили, как недосып влияет на походку человека

Ученые из Бразилии и США выяснили, как недосып влияет на походку человека. Прежде всего, недостаток сна сказывается на ритмике. Выводы ученых опубликовал сайт Nature.

Исследователи применили парадигму ритмичной походки, которая включала подсознательные изменения ритма, чтобы проанализировать влияние различных уровней ограничения сна (острого, хронического и контрольного) на работоспособность испытуемых.

В ходе исследования группы с разным уровнем депривации сна должны были пройти по специальной дорожке в такт с ударами метронома.

В итоге выяснилось, что подопытные, которые не спали всю ночь, постоянно сбиваются с шага и хуже реагируют на акустические подсказки. Лучше них шла даже группа, которая в выходные компенсировала дефицит сна, накопленный в рабочие дни.

"Результаты показали, во-первых, что ограничение сна влияет на подсознательную ритмическую компенсацию в походке и, во-вторых, что компенсация сна приводит к лучшей двигательной активности", - заключили ученые.