Указ губернатора Ульяновской области от 26 октября 2021 года № 105 "О некоторых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в нерабочие дни"

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ульяновской области, учитывая положения Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.", постановляю:

1. Установить, что с 30 октября по 7 ноября 2021 года обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности, установленные указом Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности", действуют в части, не противоречащей настоящему указу.

2. Запретить с 30 октября по 7 ноября 2021 года проведение на территории Ульяновской области зрелищных, развлекательных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, рекламных, публичных и иных массовых мероприятий (далее - массовые мероприятия), а также оказание соответствующих услуг, посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения массовых мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек), развлекательных заведений, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений и иных аналогичных объектов.

3. Приостановить с 30 октября по 7 ноября 2021 года:

3.1. Деятельность организаций общественного питания, за исключением: дистанционной торговли и обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких организаций;

организаций, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения гражданам, проживающим в этих объектах размещения, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не проживающих в них;

организаций общественного питания, осуществляющих организацию питания в помещениях организаций исключительно в отношении работников данных организаций.

3.2. Работу объектов розничной торговли, в том числе нестационарных объектов торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, перечень которых утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также объектов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Деятельность объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости может осуществляться при условии исключения доступа посетителей к иным товарам.

3.3. Работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги.

3.4. Работу образовательных организаций и организаций, оказывающих образовательные услуги, физкультурно-спортивных организаций.

3.5. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Ульяновской области, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных центров при условии обеспечения предварительной записи граждан.

4. Собственники организаций, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего указа, вправе сохранить присутствие на соответствующих территориях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учётом их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.

5. Собственникам организаций, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего указа, обеспечить неукоснительное соблюдение положений настоящего указа.

6. Организациям, включённым в перечень системообразующих организаций российской экономики и предоставляющим на территории Ульяновской области населению услуги, предусмотренные пунктом 2 настоящего указа, ограничить единовременное присутствие посетителей -не более 10 % вместимости соответствующего объекта.

7. Правительству Ульяновской области совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области, Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ульяновской области и администрациями муниципальных образований Ульяновской области обеспечить контроль за соблюдением установленных настоящим указом обязательных правил поведения.

При выявлении случаев несоблюдения (нарушения) указанных требований и правил составлять административные протоколы об административных правонарушениях по статье 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

8. Министерству здравоохранения Ульяновской области в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года установить режим работы подведомственных медицинских организаций, обеспечивающий бесперебойное и качественное оказание медицинской помощи.

9. Ограничения, предусмотренные настоящим указом, не распространяются на организации, режим работы которых определён Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.", а также на проведение всероссийских соревнований без участия зрителей и работу спортивных клубов, участвующих в таких соревнованиях.

10. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области А.Ю.Русских







