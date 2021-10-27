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27.10.2021 20:25
Рубрика: Экономика

Утвержден размер выплаты за использование чужого изобретения при ЧС

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8598)
Патентообладатель сможет рассчитывать на компенсацию, если изобретение было использовано без его согласия в экстренных случаях, например для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Размер выплаты составит 0,5% от выручки, полученной выгодоприобретателем. Постановление правительства об этом вступает в силу 28 октября.

Ранее был принят закон о принудительном лицензировании, который наделил правительство правом принимать решение об использовании запатентованного изобретения. Под принудительное лицензирование могут подпадать патенты на технику, оптические и медицинские приборы, вакцины и лекарства. Например, во время пандемии без разрешения патентообладателя могут выпускаться лекарства на основе имеющейся патентной формулы и клинических испытаний, если речь идет об охране жизни и здоровья людей.

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"С сегодняшнего дня в России наконец заработал механизм принудительного лицензирования", - говорит директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС при Высшей школе экономики Алексей Иванов. По его словам, утвержденная методика - необходимый элемент этой конструкции.

Принудительное лицензирование практикуется во всем мире, однако размеры компенсаций в разных государствах отличаются, есть и более низкие выплаты - 0,1% или даже 0,01% от выручки. По словам эксперта, соразмерность - это в большей степени этическая категория, чем рыночная: таким образом правительство сигнализирует правообладателям, что, несмотря на вынужденные меры по принудительному лицензированию, их экономический интерес учитывается.

В России уже выдана одна принудительная лицензия: на противовирусное лекарство ремдесевир. В условиях роста заболеваемости коронавирусом компания "Фармсинтез" начала выпускать дженерик ремдеформ. После того, как она посчитает свою выручку, то должна будет выплатить проценты владельцу патента на формулу лекарства - компании Gilead. Согласно вступившему в силу постановлению, сделать это ей необходимо не позднее 30 дней со дня окончания календарного года, в котором получена фактическая выручка. Она может разместить средства, необходимые для выплаты компенсации, на банковском счете в виде безотзывного подтвержденного аккредитива и известить об этом патентообладателя либо направить ему оферту о заключении соглашения о выплате компенсации с указанием условий и сроков ее выплаты.

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