Узких мест на подходах к портам становится меньше

Погрузка экспортных грузов на сети российских железных дорог в адрес морских портов в январе - сентябре перевалила за 260 миллионов тонн, увеличившись к прошлому году на 8,6 процента. Учитывая беспрецедентный рост транзита контейнеров, выдержит ли инфраструктура на подходах к портам увеличивающийся трафик?

Директор по развитию ИАА "ПортНьюс", член Общественного совета Минтранса России Надежда Малышева анализирует сложившуюся ситуацию: "Сейчас около половины грузов в морские порты попадают по железной дороге. В перспективе ожидается некоторый рост этого показателя. В случае реализации долгосрочной программы развития РЖД к 2025 году пропускная способность подходов к портам будет увеличена примерно на 230 миллионов тонн в год. Однако это не означает, что стивидорные компании получат возможность увеличить в том же объеме свой грузооборот: каждый морской терминал вынужден учитывать потенциально существующие ограничения на станционных путях и путях специального назначения, то есть на ближних подходах к морским портам".

На Северо-Западе и на Юге РФ значительных затруднений у морских портовых инвесторов не наблюдается, отмечает эксперт. Здесь РЖД, практически не отклоняясь от графика, ведут работы по развитию подходов к новой портовой инфраструктуре в Мурманске (Лавна) и в порту Новороссийск.

"Основные дискуссии разворачиваются между железнодорожниками, стивидорами и грузовладельцами относительно железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона и подходов к морским портам Дальневосточного бассейна. Здесь портовые инвесторы с завидной регулярностью меняют свои заявления относительно объемов перевалки и сроков строительства новых портов, что, несомненно, вызывает недоверие со стороны РЖД. Вместе с тем рыночная ситуация последних лет сама доказывает наличие устойчивого спроса на дополнительные мощности железной дороги на востоке страны. Высокий неспадающий спрос на уголь со стороны стран АТР и поразительный скачок заявок на перевозку азиатских контейнеров транзитом через российский Транссиб тому наиболее яркое подтверждение", - говорит Надежда Малышева.

Многие стивидоры и грузоотправители Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) тем не менее считают, что развитие железнодорожных подходов к портам необходимо ускорить. Замначальника Северо-Кавказской магистрали по Краснодарскому территориальному управлению Михаил Щербаков сообщил, что выгрузка на припортовых станциях с 2011 года по 2021-й выросла с 59 до 104 миллионов тонн. В течение 12 лет реализуется комплексная реконструкция направления Котельниково - Тихорецкая - Вышестеблиевская с обходом Краснодарского узла. За это время реконструировано 27 станций, на Таманском полуострове электрифицировано 125 километров линии и т.д. В 2021 году планируется построить вторые пути на участке Тихорецкая - Козырьки, завершить первый этап реконструкции станции Тимашевская.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ирина Фурсова

А еще закончить реконструкцию станции Крымская, обустроить двухпутную горловину по станции Порошинская.

Кстати, по данным РЖД, в 2020 году по проектам АЧБ была достигнута провозная способность инфраструктуры в размере 95,5 миллиона тонн, что на 500 тысяч тонн превышает целевой показатель, заложенный в КПМИ. Вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Татьяна Горовая считает, что, конечно, грузоперевозчики заинтересованы в развитии производственных мощностей благодаря вводу новых и модернизации существующих терминалов в АЧБ, но при этом необходима регулярная синхронизация ввода мощностей в морских портах и на железнодорожных подходах. По проектам развития и обновления железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна в прошедшем году было завершено строительство семи разъездов, модернизация семи объектов земполотна участка Дмитров - Сонково - Мга, нового парка в районе станции Каменногорск, строительство III главного пути перегона Вологда-I - Вологда-II (1,4 км), завершено устройство поста секционирования на станции Череповец-2. По станциям Лужская-Генеральная (1-й этап), Лужская-Восточная (1-й этап), участку Лужская-Генеральная - Лужская-Восточная - Лужская-Сортировочная открыто рабочее движение. Продолжены строительно-монтажные работы на станции Лужская-Сортировочная, участкам Дмитров - Сонково - Мга, Волховстрой - Мурманск, реконструкции станций на Октябрьской, Горьковской и Северной железных дорогах.

8,6 процента составил рост погрузки экспортных грузов в адрес морских портов РФ

Но не стройкой единой расшиваются узкие места на железнодорожных подходах к портам. Например, на Октябрьской магистрали функционирует логистический центр, который связывает все 16 железных дорог РФ, взаимодействует с операторами, владельцами грузов, с владельцами терминалов как сухих портов, так и морских портов, как раз для того, чтобы убрать барьеры на пути к ним. Центр осуществляет логистическое управление перевозками в адрес морских портов Северо-Запада: Мурманск, Высоцк, Санкт-Петербург, Усть-Луга. Цифровизация процесса происходит посредством Дорожной информационно-логистической системы (ДИЛС). В ее функции входит планирование завоза экспортных грузов в адрес морских портов Северо-Западного региона, анализ продвижения экспортного грузопотока, объемов выгрузки в портах, работы пограничных переходов, ритмичности отгрузки по сети дорог. С учетом всех этих показателей и разрабатывается в итоге план подвода поездов к припортовым станциям.

Что касается инфраструктурного развития железных дорог Восточного полигона, в прошедшем году благодаря рекордному объему инвестиций РЖД в строительство важных для экономики объектов продолжалась реализация первого этапа комплексной программы его развития. В этом году планируется завершить первый этап, а также сконцентрироваться на работах по строительству объектов, вошедших в программу второго этапа. Причем часть из них планируется ввести в эксплуатацию уже в следующем году.

Необходима регулярная синхронизация развития мощностей морских портов и подходов к ним

Кстати, за 9 месяцев года в порты Дальнего Востока по железной дороге отправлено 86,2 миллиона тонн различных грузов (плюс 5 процентов к прошлому году). Львиную долю из них занял уголь - 71,4 миллиона тонн.