В Бельгии ужесточили антиковидные меры и ввели QR-коды по всей стране

Правительство Бельгии ужесточило меры по борьбе с распространением коронавируса, по всей стране вводятся QR-коды для доступа в рестораны, развлекательные и спортивные учреждения. Об этом во вторник вечером объявил премьер-министр страны Александер Де Кроо.

По его словам, Бельгия переживает резкий рост количества заражений. За минувшую неделю их стало больше на 70 процентов, среднесуточное число новых случаев составляет 5,3 тысячи. "Если бы не вакцинация, ситуация в наших больницах была бы катастрофической", - цитирует ТАСС Де Кроо.

По официальным данным, в Бельгии двумя дозами привиты 74 процента граждан старше 18 лет, уже началась вакцинация детей от 12 до 18 лет. Де Кроо подчеркнул, что вакцинация является очень эффективным средством борьбы с пандемией - "она сокращает число госпитализаций на 70 процентов и количество летальных исходов на 90 процентов".

Главной новой мерой по борьбе с пандемией стало распространение на всю территорию страны QR-кодов, которые ранее были введены только в Брюссельском федеральном регионе. Ходить в рестораны, концертные залы, кинотеатры, театры и спортивные залы, а также посещать пациентов больниц бельгийцы смогут только в трех случаях: если они вакцинированы двумя дозами, если переболели COVID-19 за последние полгода или при наличии отрицательного ПЦР-теста.

По всей стране ужесточается контроль за ношением масок. Предприятиям и учреждениям настоятельно рекомендовано перевести персонал на удаленную работу. По данным властей, введение нового локдауна пока не рассматривается.