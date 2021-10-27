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Рубрика: В мире

В Бельгии ужесточили антиковидные меры и ввели QR-коды по всей стране

Фото: AFP/Kenzo TRIBOUILLARD Фото: AFP/Kenzo TRIBOUILLARD
Фото: AFP/Kenzo TRIBOUILLARD

Правительство Бельгии ужесточило меры по борьбе с распространением коронавируса, по всей стране вводятся QR-коды для доступа в рестораны, развлекательные и спортивные учреждения. Об этом во вторник вечером объявил премьер-министр страны Александер Де Кроо.

Фото: AFP/Joseph Prezioso
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По его словам, Бельгия переживает резкий рост количества заражений. За минувшую неделю их стало больше на 70 процентов, среднесуточное число новых случаев составляет 5,3 тысячи. "Если бы не вакцинация, ситуация в наших больницах была бы катастрофической", - цитирует ТАСС Де Кроо.

По официальным данным, в Бельгии двумя дозами привиты 74 процента граждан старше 18 лет, уже началась вакцинация детей от 12 до 18 лет. Де Кроо подчеркнул, что вакцинация является очень эффективным средством борьбы с пандемией - "она сокращает число госпитализаций на 70 процентов и количество летальных исходов на 90 процентов".

Главной новой мерой по борьбе с пандемией стало распространение на всю территорию страны QR-кодов, которые ранее были введены только в Брюссельском федеральном регионе. Ходить в рестораны, концертные залы, кинотеатры, театры и спортивные залы, а также посещать пациентов больниц бельгийцы смогут только в трех случаях: если они вакцинированы двумя дозами, если переболели COVID-19 за последние полгода или при наличии отрицательного ПЦР-теста.

По всей стране ужесточается контроль за ношением масок. Предприятиям и учреждениям настоятельно рекомендовано перевести персонал на удаленную работу. По данным властей, введение нового локдауна пока не рассматривается.

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