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В "Человеке-пауке: Нет пути домой" появятся Песочный человек и Ящер

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    27.10.2021, 15:38
Текст:   Богдан Бобров

В интернет просочились фото нового номера журнала Empire, главной темой которого стал грядущий кинокомикс "Человек-паук: Нет пути домой".

Наибольший интерес представляет фраза под одним из снимков, в которой говорится, что к своим ролям из предыдущих экранизаций приключений стенолаза вернутся Рис Иванс и Томас Хейден Черч.

Первый сыграет злодея Ящера из дилогии Марка Уэбба, второй - Песочного человека из трилогии Сэма Рэйми.

Номер с указанной информацией поступит в продажу только завтра, 28 октября, пока же проверить достоверность этих данных невозможно.

Премьера картины "Человек-паук: Нет пути домой" запланирована на 16 декабря.

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