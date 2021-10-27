В "Человеке-пауке: Нет пути домой" появятся Песочный человек и Ящер

В интернет просочились фото нового номера журнала Empire, главной темой которого стал грядущий кинокомикс "Человек-паук: Нет пути домой".
Наибольший интерес представляет фраза под одним из снимков, в которой говорится, что к своим ролям из предыдущих экранизаций приключений стенолаза вернутся Рис Иванс и Томас Хейден Черч.
Первый сыграет злодея Ящера из дилогии Марка Уэбба, второй - Песочного человека из трилогии Сэма Рэйми.
Номер с указанной информацией поступит в продажу только завтра, 28 октября, пока же проверить достоверность этих данных невозможно.
Премьера картины "Человек-паук: Нет пути домой" запланирована на 16 декабря.