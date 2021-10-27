В Германии проверяют праворадикальные настроения в рядах полиции

В Германии социологи придумали необычный способ узнать о праворадикальных настроениях в рядах немецкой полиции. Анкеты и опросы далеко не всегда показывают правду (действительно, кто из госслужащих открыто признается в расистских взглядах?), ученые проводить исследования непосредственно в патрульных группах оперативников.

О новаторских методиках сообщил журнал Spiegel. По данным издания, почти каждая вторая федеральная земля ФРГ озаботилась подобными исследованиями. О росте радикализма среди немецких полицейских, а также военных много писали СМИ. За последние несколько лет в органах безопасности страны на разных уровнях было зарегистрировано 380 подозрений в правом экстремизме. В одном только МВД земли Северный Рейн-Вестфалия внутренняя проверка выявила 53 таких случая.

При этом министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер до последнего сопротивлялся исследованиям в этой деликатной сфере, отмечает издание. И все же сейчас в Германии запущены два больших проекта по изучению проявлений дискриминации и расизма. Социологам поручено опросить онлайн 300 тысяч полицейских по всей стране. Так, в Нижней Саксонии сотрудники соцслужб будут сопровождать оперативников в их повседневной работе - выезжать с ними на вызовы, патрулировать улицы, осматривать места преступлений. А заодно, судя по всему, открыто слушать и анализировать разговоры правоохранителей. Этому же примеру хотят последовать Берлин, Тюрингия и Рейнланд-Пфальц. Совместная практика продлится десять месяцев..

А как у нас?

Юрий Жданов, генерал-лейтенант, президент российской секции Международной полицейской ассоциации:

- То, что происходит в Германии, - это охота на ведьм. Вместо того чтобы бороться с преступностью и держать в рамках приличия мигрантов, там тратят силы и ресурсы на то, чтобы знать, что полицейские о мигрантах думают и говорят. У нас много своей дури, но до такого мы не дойдем. К деньгам налогоплательщиков в России относятся более рачительно. А к сотрудникам правоохранительных органов - более уважительно. У нас давняя практика совместного патрулирования с дружинниками и казаками. Что касается социологического изучения во время патрулирования, то такого опыта нет, да он и не нужен. Это только повысит конфликтность. У нас с мигрантами тоже сложная ситуация, но фактов правового радикализма в полиции не было ни в одном из регионов.

Подготовил Михаил Фалалеев