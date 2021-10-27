В Госдуме назвали возможные сроки сертификации "Северного потока-2"

Строительство "Северного потока-2" полностью завершилось 10 сентября, при этом поставки газа могут начаться на следующий день после завершения процедуры сертификации.

"Я не вижу никаких противопоказаний против сертификации, - сказал Завальный, которого цитирует ТАСС. - Если они будут придерживаться процедур и регламентов, которые приняты, не политизируя вопрос, то газопровод должен быть сертифицирован не позже декабря 2021 года - января 2022 года".

Затянуть процесс, по его оценке, может оказываемое на Германию давление, в том числе со стороны стран, не входящих в Евросоюз. Европе же это невыгодно, ведь запуск "Северного потока-2" однозначно улучшит ситуацию с газоснабжением ее стран, напомнил депутат. Так что в случае затягивания процесса сертификации пострадают в первую очередь европейские потребители.