В Госдуме обсудили борьбу с инфляцией

Представители профильных комитетов Госдумы 27 октября рассмотрели проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на следующие три года. Главная дискуссия развернулась вокруг инфляции, которая серьезно отклонилась от ожидаемых ранее на этот год 4 %. Базовый прогноз Центробанка предполагает инфляцию на конец года в 7,4-7,9%, при этом более вероятным регулятор считает достижение верхней границы прогноза.

Как ожидает Центробанк, инфляция в России по итогам года подойдет к 8 процентам. Регулятор будет демонстрировать готовность противостоять росту потребительских цен, заявил депутатам зампред Банка России Алексей Заботкин. ЦБ отмечает повышенный рост цен сейчас и в продовольствии, и во внепродовольственном секторе. Основное влияние, отметил Заботкин, оказывают временные факторы - урожай, рост издержек производителей, осложнения в мировых логистических цепочках. Большую роль играет и выход из кризиса после пандемии. "Поскольку мировая экономика, а также быстро восстанавливающаяся российская экономика не удовлетворяются необходимым предложением товаров, соответственно, их нехватка компенсируется ростом цен", - заявил глава Комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

На этом фоне и потребители, и производители повысили свои инфляционные ожидания до уровней конца 2016 года. Так, оценка ожидаемой населением в октябре инфляции достигла 13,6% - после 12,3% в сентябре и 12,5% в августе этого года. "По сути тот кредит доверия, который был нами заработан в течение 2017-2020 годов, поставлен экономическими агентами под сомнение, что нас весьма беспокоит", - сообщил депутатам Заботкин.

Согласно исследованию, проведенному по заказу ЦБ, увеличилась доля тех граждан, кто адаптируется к растущим ценам либо отказываясь от некоторых покупок (18% респондентов), либо приобретая более дешевые товары (24%). Доля домохозяйств с кредитами стала максимальной с ноября 2020 года - 42%. Сбережения есть у 35% семей. Во многом из-за такой ситуации было принято решение повысить ключевую ставку ЦБ на 0,75 процента (до 7,5 процента) и дать жесткий сигнал о возможности дальнейших повышений ставки, пояснил Заботкин. Ведь без доверия, по его словам, невозможно повлиять на долгосрочные ставки, которые определяют стоимость инвестиционных проектов и ипотеки.

По оценке представителя ЦБ, инфляционные ожидания будут "заякорены", если ЦБ продолжит доказывать обществу, что он стоит на страже ценовой стабильности. Если доверие удастся вернуть, Центральному банку потребуется менее значительная ответная реакция денежно-кредитной политики, меньшее изменение ключевой ставки. "Инфляция все равно будет время от времени отклоняться от цели, - не исключил Заботкин. - В какие-то моменты это может происходить даже на весьма значительные масштабы, поскольку экономика подвержена непредсказуемым заранее шокам".

На следующий год Банк России пока сохранил прогноз инфляции на уровне 4-4,5 процента

На следующий год Банк России пока сохранил прогноз инфляции на уровне 4,0-4,5%, исходя из того, что доля скачков цен, произошедших в последние месяцы, может быть отыграна в течение следующего года. Однако то, что Банк России, чтобы сдержать инфляционные ожидания, повышает ключевую ставку, беспокоит депутатов. Об этом заявил Анатолий Аксаков. Ведь такие решения закономерно влияют и на ставки кредитных организаций. Естественно, это вызовет рост процентов по кредитам, предоставляемым и гражданам, и юрлицам. А это, в свою очередь, замедлит экономический рост. Правда, эксперты отмечают и положительный момент - будут расти проценты по депозитам, что позволит россиянам формировать вклады.

Тем временем

На пленарном заседании 9 ноября депутаты Госдумы собираются рассмотреть в первом чтении проект закона о региональной власти, который в том числе снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд. Эту дату предложил Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, одобрив изменения на своем заседании. Законопроект был внесен главой комитета Павлом Крашенинниковым и председателем Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Цель документа - создать единый механизм работы региональной власти. Для этого правила, по которым существуют субъекты Федерации, приводятся к общему знаменателю. Законопроект подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти. В частности, он снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд. Решение об этом будет приниматься на уровне региона. Законопроектом также предусмотрен механизм ответственности для депутатов заксобраний, включающий в том числе освобождение от должности. Кроме того, документ расширяет основания для досрочного прекращения полномочий губернатора в связи с утратой доверия президента.

ЦБ отмечает повышенный рост цен сейчас и в продовольствии, и во внепродовольственном секторе