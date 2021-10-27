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27.10.2021 11:38
Рубрика: Власть

В Госдуме поддержали идею о наказании за массовое отравление алкоголем

Текст: Татьяна Замахина
Продажу паленого алкоголя надо рассматривать как диверсию и принимать самые жесткие меры. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя инициативу на эту тему.

Ранее глава проекта "Трезвая Россия", депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ужесточить ответственность за массовую гибель людей, вызванную контрафактным алкоголем. Обращение на эту тему он отправил на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Эксперт заявил о необходимости внесения изменений в Уголовный кодекс в части увеличения срока лишения свободы за производство и сбыт такой продукции до 20 лет, если данные деяния повлекли смерть двух и более лиц.

Фото: МВД России по Оренбургской области
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Ярослав Нилов, которого цитирует RT, поддержал необходимость жестких мер в отношении производителей и руководства торговых точек. Простые продавцы, по его оценки, не виноваты, так как могут и не знать, откуда торговая точка получила алкоголь.

"Но владелец торговой точки должен внимательно смотреть предысторию товара, - заявил депутат. - А если хотят больше зарабатывать, покупая дешевый паленый спирт и продавая его нашим гражданам, значит, за это должна быть повышенная ответственность".

Нилов также напомнил о приложении, которое позволяет поднести гаджет к акцизной марке на бутылке с алкоголем и проверить его предысторию и насколько алкоголь качественный.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Госрегулирование оборота алкоголя

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