В Киеве не заметили освобождения украинских моряков

Российские военные моряки спасли 20 граждан Украины: противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" освободил захваченный пиратами контейнеровоз Lucia, почти весь экипаж которого составляли украинцы. Однако МИД незалежной, политики, провластные СМИ не заметили этой новости.

Вероятно, руководствуясь принципом, что спасенные россиянами украинцы согражданами не считаются. Такая раздвоенность сознания тоже не новость. Так, в Киеве громко кричат, что ведут войну с Россией, однако на дипломатических фронтах воюют за возможность осуществлять транзит российского газа. Заявляют, что Крым - это Украина, и крадут у крымского музея скифское золото. Приводить примеры украинского помешательства на ненависти к России можно до бесконечности.

Как заявил в связи с ситуацией вокруг скифского золота вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев: "Если в чем украинские власти и правы, осознанно или бессознательно, так это в понимании того, что Крым уже давно не их. В общем-то и не был, но главное - никогда таковым не будет. С золотом или без - не будет. И к Фрейду не ходи", - написал политик в своем Facebook. Кстати, украинский МИД не замечает и почти две сотни своих моряков, сидящих в греческих тюрьмах за провоз мигрантов. Всем им грозят длительные сроки вплоть до пожизненного.