В Киеве не заметили освобождения украинских моряков

Вероятно, руководствуясь принципом, что спасенные россиянами украинцы согражданами не считаются. Такая раздвоенность сознания тоже не новость. Так, в Киеве громко кричат, что ведут войну с Россией, однако на дипломатических фронтах воюют за возможность осуществлять транзит российского газа. Заявляют, что Крым - это Украина, и крадут у крымского музея скифское золото. Приводить примеры украинского помешательства на ненависти к России можно до бесконечности.
Как заявил в связи с ситуацией вокруг скифского золота вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев: "Если в чем украинские власти и правы, осознанно или бессознательно, так это в понимании того, что Крым уже давно не их. В общем-то и не был, но главное - никогда таковым не будет. С золотом или без - не будет. И к Фрейду не ходи", - написал политик в своем Facebook. Кстати, украинский МИД не замечает и почти две сотни своих моряков, сидящих в греческих тюрьмах за провоз мигрантов. Всем им грозят длительные сроки вплоть до пожизненного.