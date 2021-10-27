Премьеры стран Содружества Независимых Государств соберутся в Бишкеке 12 ноября, чтобы обсудить развитие сотрудничества. В столице Киргизии в этот день пройдет заседание Совета глав правительств СНГ. Предполагается, что саммит проведут в очном формате.

Предстоящее заседание глав правительств Содружества стало главной темой встречи первых зампредседателей кабинета министров Киргизии Арзыбека Кожошева и исполнительного комитета СНГ Леонида Анфимова.

- Наша республика придает важное значение этому заседанию, - заверил собеседника Арзыбек Кожошев. - Мы готовы создать все необходимые условия для проведения встречи - традиционно на высшем уровне.

Заседание совета пройдет под председательством Беларуси.

Провести саммит на Тянь-Шане главы правительств СНГ решили на встрече, состоявшейся в мае в Минске. Инициатором проведения очередного заседания в Бишкеке выступила киргизская сторона.

Кстати



Как заявил немногим ранее исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, главы правительств намерены провести заседание очно, поскольку такой формат позволяет "обсудить многие актуальные, в том числе болезненные вопросы взаимоотношений как между странами Содружества, так и с государствами дальнего зарубежья". "Но ситуация, к сожалению, иногда вносит коррективы, поэтому не будем загадывать", - добавил он.