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Рубрика: В мире

Премьеры соберутся в Бишкеке

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 246(8597)
Премьеры стран Содружества Независимых Государств соберутся в Бишкеке 12 ноября, чтобы обсудить развитие сотрудничества. В столице Киргизии в этот день пройдет заседание Совета глав правительств СНГ. Предполагается, что саммит проведут в очном формате.

Предстоящее заседание глав правительств Содружества стало главной темой встречи первых зампредседателей кабинета министров Киргизии Арзыбека Кожошева и исполнительного комитета СНГ Леонида Анфимова.

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- Наша республика придает важное значение этому заседанию, - заверил собеседника Арзыбек Кожошев. - Мы готовы создать все необходимые условия для проведения встречи - традиционно на высшем уровне.

Заседание совета пройдет под председательством Беларуси.

Провести саммит на Тянь-Шане главы правительств СНГ решили на встрече, состоявшейся в мае в Минске. Инициатором проведения очередного заседания в Бишкеке выступила киргизская сторона.

Кстати

Как заявил немногим ранее исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, главы правительств намерены провести заседание очно, поскольку такой формат позволяет "обсудить многие актуальные, в том числе болезненные вопросы взаимоотношений как между странами Содружества, так и с государствами дальнего зарубежья". "Но ситуация, к сожалению, иногда вносит коррективы, поэтому не будем загадывать", - добавил он.

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