В Минске пройдет международный форум к 200-летию Достоевского

О гуманистических идеях и ценностях в творчестве Федора Достоевского на просторах Союзного государства, белорусских корнях классика российской литературы пойдет речь на международном форуме ученых и экспертов Беларуси и России, посвященном выдающемуся писателю, философу и религиозному мыслителю.

В этом году, напоминает БЕЛТА, в России и во всем мире отмечается 200-летие великого русского писателя. Его бесценное наследие привлекает внимание интеллектуалов во всем мире, вызывает неподдельный интерес у многочисленных читателей и поклонников его творчества.

В конференц-зале Академии наук Беларуси 28 октября исследователи литературного наследия гения мировой литературы, представители православного духовенства и творческих союзов соберутся на дискуссионную площадку, организованную совместно с Постоянным комитетом Союзного государства и Белорусской Православной Церковью.

Экспертному сообществу предстоит обсудить ключевые литературоведческие и философские аспекты творчества гениального мыслителя, его значимость для мировой литературы, эстетики и культуры, для развития гуманитарного и философского знания. Будет определена и роль писателя в совершенствовании современного образовательного и воспитательного процесса в Беларуси и России, отражено влияние его наследия на формирование морально-нравственных ориентиров молодежи и подлинных патриотических ценностей.

В программу форума помимо пленарной сессии включена и работа по секциям, включая "Гуманистические идеи и общечеловеческие ценности в творчестве Достоевского на просторах Союзного государства", "Наследие писателя: философские аспекты" и "Религиозные темы и мотивы в творчестве Ф.М. Достоевского".

Как отметили в пресс-службе Академии наук РБ, проведение крупного научного форума несомненно будет способствовать созданию общего гуманитарного, научно-образовательного и культурного пространства Союзного государства, послужит единению народов Беларуси и России, укрепит статус русского языка как языка межнационального общения.