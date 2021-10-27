В Москве открылась выставка к 120-летию пьесы "Три сестры"

В Музее МХАТ - Доме-музее Станиславского открывается выставка "Я и Они. Три сестры", посвященная 120-летию с момента первой постановки знаменитой пьесы Чехова. Это своеобразное превью к проекту Третьяковской галереи, где в ноябре представят персональный вернисаж художника Бориса Кочейшвили - тему "Трех сестер" он разрабатывает с 70-х годов.

"Три сестры", без преувеличения, легендарная пьеса: Чехов написал ее специально для Московского художественного театра и в 1901 году она была поставлена Станиславским. Спустя 120 лет интерес к ней не угасает, она продолжает оставаться одной из самых востребованных как на российской, так и на зарубежной сцене.

- "Трех сестер" ставили Олег Ефремов и Анатолий Эфрос, Юрий Погребничко и Петр Фоменко, Кристофер Марталер и Петер Штайн. Сегодня к ней обращаются Константин Богомолов и Тимофей Кулябин, Юрий Бутусов и Андрий Жолдак, Саймон Стоун и Сьюзан Кеннеди. Чем же она задевает режиссеров, чей способ мышления и язык бесконечно далеки от стилистики раннего МХАТа? В чем магия этого сюжета? Выставка "Я и Они. Три сестры" - попытка ответить на этот вопрос, - отмечают в Доме-музее Станиславского.

Гости увидят уникальные архивы музея МХАТ - автографы Чехова и Станиславского, фотографии и костюмы к постановкам, а еще видео-инсталляции на тему чеховской пьесы и редкие записи спектаклей по "Трем сестрам" в трактовках самых разных режиссеров. Отдельный блок составят работы Бориса Кочейшвили - одного из наиболее значимых и любопытных интерпретаторов чеховской пьесы на арт-сцене. Посетителям представят около сотни работ художника - графику, живопись, скульптуру и даже стихотворения.

Выставка будет работать с 27 октября до середины декабря. А вернисаж "Борис Кочейшвили. Я и Они" откроется в Третьяковской галерее 11 ноября.