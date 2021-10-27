В начале ноября российские туристы полетят в Турцию и Египет

Цены на авиабилеты за рубеж на нерабочие дни выросли, но не до 300-450 тысяч рублей, как сообщали СМИ, а только на 5-10%, рассказали "Российской газете" представители туриндустрии. Улететь на курорты Египта прямым рейсом 29 октября можно примерно за 40 тысяч рублей в одну сторону, а в турецкую Анталью - за 13 тысяч рублей.

В московских аэропортах уже растет поток пассажиров. Чтобы удовлетворить спрос на поездки в Турцию, туроператоры готовы поставить дополнительные чартеры. Впрочем, турпоток не будет слишком большим, по оценкам экспертов, в зарубежных путешествиях на ноябрьских праздниках могут побывать до 200 тысяч российских туристов.

Из-за осложнившейся эпидемиологической обстановки в этом году к ноябрьским праздникам добавятся нерабочие дни. Они продлятся с 25-28 октября по 7 ноября в зависимости от решений региональных властей. И так традиционно высокий спрос на путешествия в этот период дополнительно вырос, отмечают представители туриндустрии.

Запретов на поездки и путешествия россиян в нерабочие дни нет, и вводить их не планируется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие предпочли отправиться в поездки в нерабочие дни, добавил он.

В Роспотребнадзоре ранее призывали россиян отказаться от поездок и провести это время дома. В Ростуризме призвали тех, кто все же решит отправиться в путешествие по стране или за рубеж, соблюдать все необходимые меры по профилактике коронавируса.

Авиабилеты подорожали на 5-10%, улететь в Египет можно за 30-40 тысяч рублей, в Турцию - за 11-16 тысяч рублей в одну сторону на человека

"Видим повышенный интерес к путешествиям в Турцию, Египет, ОАЭ, Доминикану и другие страны. Но говорить об ажиотаже не приходится, спрос вполне соответствует уровню октября", - отметил в беседе с "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По данным Страхового дома ВСК, среди самых популярных у россиян зарубежных направлений также Греция, Таиланд и Венгрия. Чартеры есть только в Турцию и Доминикану, в другие страны улететь можно регулярными рейсами. Спрос на авиабилеты вырос, сообщают агрегаторы.

По данным Aviasales, улететь в Хургаду 29 октября можно за 46 тысяч рублей, а в Анталью - за 25 тысяч рублей в один конец. В компании OneTwoTrip сообщили "РГ", что на 29 октября есть прямые перелеты в Анталью за 11 и 13,6 тысячи рублей в зависимости от авиакомпании, в Стамбул можно улететь за 15,7 тысячи рублей. На более поздние даты цены ниже. Примерно за 30-40 тысяч рублей, по данным поисковых систем, можно улететь в ОАЭ с пересадкой или за 70 тысяч рублей прямым рейсом, в Доминикану - за 50 и 90 тысяч рублей соответственно. Недельные туры в бюджетные отели в Египет с перелетом можно приобрести примерно за 90 тысяч рублей на двоих, а в Турцию - от 60 тысяч рублей на двоих. Качественный отдых обойдется в разы дороже, как и туры в ОАЭ, Доминикану или на Мальдивы.

После объявления периода с 28 октября по 7 ноября 2021 года нерабочими днями объем бронирований туров в Египет вырос на 60%, на Мальдивы и в Турцию - в два раза, также увеличились бронирования по другим направлениям.

Однако турпоток за рубеж ограничен количеством рейсов. Сдерживают туристов также опасения введения ограничений. По оценкам Ассоциации туроператоров России, в Египет в неделю авиакомпании могут выполнять около 800 рейсов из Москвы и регионов. На деле региональная квота полностью не востребована, так как нет спроса, который обеспечил бы загрузку рейсов. В итоге в Египте за неделю могут побывать 30-40 тысяч человек.

В Турции, исходя из количества рейсов, отраженных на онлайн-табло московских аэропортов, средней загрузки бортов и оценкам экспертов, в течение нерабочей недели могут побывать более 100 тысяч туристов. Туристы приобретают туры в последний момент, пока спрос на ноябрьские праздники еще формируется, пока оценить его сложно, говорит директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. По его оценкам, спрос на путешествия за рубеж вырос на 25-30% к показателям сентября. По другим направлениям в течение нерабочей недели за рубежом могут побывать примерно 20 - 30 тысяч путешественников.

При этом бронируют они в основном самые лучшие отели. Во многих случаях в ноябре там можно отдохнуть с существенной скидкой, поясняют представители туриндустрии.

Российские туристы за рубежом в первую очередь бронируют лучшие отели, которые дают скидки

По России турпоток на ноябрьские праздники, по оценкам экспертов, может составить 400 - 500 тысяч человек. Только в Сочи единовременно будет находиться около 120 тысяч гостей, говорит председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Юрий Барзыкин. Это уровень лета, то есть на черноморские курорты ожидается достаточно высокий приток туристов, поясняет он.