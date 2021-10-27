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Текст:   Георгий Панин 
06:00 27.10.2021

В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммуналке

В нерабочие дни, которые объявлены по всей России до 7 ноября, многие захотят провести свободное время на даче, а некоторые отправиться в путешествие. И пока квартира пустует, можно сэкономить часть средств на коммунальных платежах. Но для этого есть ряд условий.
Фото: Стрингер/РИА Новости Фото: Стрингер/РИА Новости
Фото: Стрингер/РИА Новости

Специально для "Российской газеты" доцент Финансового университета при Правительстве РФ, член Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в ЖКХ Сусана Киракося напомнила собственникам о возможности пересчитать платежи за коммуналку:

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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- Особо подчеркну: само по себе отсутствие в квартире в нерабочие дни и праздники, например, в новогодние каникулы, - не повод не платить за коммуналку. Можно лишь сократить сумму в платежке, попросив перерасчет у управляющей или ресурсоснабжающей организации.

Когда это делается

Во-первых, когда квартира пустовала более пяти полных календарных дней подряд. Что тоже надо подтвердить документально.

Во-вторых, когда в квартире нет индивидуальных приборов учета (счетчиков) коммунальных услуг. И при этом есть акт об отсутствии технической возможности их установки.

Исключение. Единственным случаем, когда перерасчет будет сделан без такого акта или без поверки прибора учета - это отсутствие всех проживающих в квартире по причине форс-мажора. Но потребуется доказать как отсутствие всех потребителей, так и факт форс-мажора. Все это предусмотрено п. 86-97 Правил предоставления коммунальных услуг № 354.

Сроки подачи заявления

Заявление о временном отсутствии собственник квартиры может направить исполнителю услуг как до своего отъезда, так и после. Но не позднее 30 дней после окончания периода временного отсутствия.

Впрочем, по истечении 30 дней потребитель сохраняет право обратиться с заявлением о перерасчёте. В таком случае перерасчет делают за период временного отсутствия с учетом платежей, ранее начисленных исполнителем за период перерасчета.

Как считают

Перерасчет размера платы производится пропорционально количеству дней периода временного отсутствия потребителя в занимаемом помещении. Но не более чем за 6 месяцев. Если период отсутствия увеличился, то потребитель снова обращается с заявлением о перерасчете.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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При этом в период отсутствия гражданина не включается день выбытия из жилого помещения и день прибытия. Например, потребитель уехал в отпуск в период с 30 декабря по 10 января. По проездным билетам выезд 30 декабря, а прибытие 10 января. Период временного отсутствия составит 10 календарных дней.

Перерасчет размера платы за коммунальные услуги должен быть осуществлен исполнителем в течение 5 рабочих дней с даты получения заявления потребителя. И он делается только за тот период, который подтвержден документами, прилагаемыми к заявлению.

Как доказать отсутствие

Временное отсутствие в квартире необходимо доказать. Для этого, обращаясь с заявлением, вы должны приложить к нему подтверждающие документы.

Фото: iStock
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К ним относятся акт об отсутствии технической возможности установки счетчика в помещении, авиа- или ж/д билеты, справка из стационара, справка о командировке, заверенная по месту работы, справка о временной регистрации. Это могут быть и справки от садового и огороднического товарищества.

Некоторые исполнители коммунальных услуг предоставляют возможность направлять заявление и подтверждающие документы дистанционным способом. Но и в таком случае при сомнениях они сохраняют за собой право запросить подлинники подтверждающих документов.

Приборы учета

Когда в квартире есть приборы учета, собственник платит только за фактически потребленные ресурсы и экономит средства. А значит, если значение показаний во время отсутствия осталось неизменным, начислений по услуге за этот период не будет.

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