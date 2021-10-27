В ноябре земляне увидят затмение Луны и звездопад

В течение ноября земляне станут свидетелями редких астрономических явлений: затмения Луны и звездопада Леониды, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный планетарий.

Частное затмение Луны начнется 19 ноября в 10.20 по московскому времени. Оно продлится 3 часа 28 минут, максимальную фазу можно будет наблюдать в 12.04 мск. Это явление увидят жители Дальнего Востока.

А в ночь с 17 на 18 ноября ожидается максимальная активность метеорного потока Леониды. Ожидается до 15 метеоров в час, звездопад будет виден при безоблачной погоде.