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Рубрика: В мире

В ООН предупредили о катастрофическом повышении температуры на планете

Текст: Максим Макарычев

ООН предупреждает, что мир столкнется с катастрофическим повышением температуры на 2,7 градуса Цельсия из-за текущих климатических планов. В отчете Всемирной организации говорится, что страны должны укреплять климатические амбиции после упущенного шанса на улучшение экологической ситуации во время пандемии коронавируса.

Фото: EPA
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Исходя из нынешних планов, страны мира сократят выбросы углерода лишь примерно на 7,5 процента к 2030 году, что намного меньше 45 процентов, необходимых для ограничения роста глобальной температуры до 1,5 градуса, отмечают эксперты. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш охарактеризовал выводы специалистов как "громкий сигнал тревоги" для мировых лидеров, сообщает Guardian.

Хотя более 100 стран пообещали достичь нулевого уровня выбросов примерно к середине века, этого явно недостаточно, отметили эксперты в отчете. По их данным, многие из объявленных планов оказались расплывчатыми, и, если они не будут сопровождаться жесткими сокращениями выбросов в этом десятилетии, то это приведет к глобальному потеплению в потенциально катастрофических масштабах.

Указывается, что в прошлом году во время пандемии коронавируса выбросы углекислого газа в атмосферу сократились примерно на 5,4 процента, однако лишь примерно пятая часть расходов на восстановление экономики была направлена на усилия по их сокращению. Неспособность изменить ситуацию ставит под сомнение готовность мирового сообщества совершить экономический сдвиг, необходимый для преодоления климатического кризиса, заявили эксперты ООН.

Очередной мировой климатический саммит Cop26 пройдет с 1 по 12 ноября в Глазго. В преддверии встречи страны должны представить национальные планы по сокращению выбросов - так называемые определяемые на национальном уровне взносы (NDC) - на следующее десятилетие, что является требованием Парижского соглашения по климату 2015 года. Однако пока эти планы представили только 49 из свыше 100 стран-участников саммита.

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