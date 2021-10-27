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27.10.2021 20:46
Рубрика: В мире

В Польше введут добровольную воинскую службу на год

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8598)
В Польше введут добровольную воинскую службу, которая будет длиться год. По новому закону "О защите Родины", представленному в минобороны, предполагается увеличение численности польской армии и оснащение ее современной техникой. Новый закон должен упорядочить законодательство о вооруженных силах, заменив с десяток ранее принятых актов, в том числе закон 1967 года о всеобщей обороне, в который с тех пор было внесено более 120 изменений.

Последний раз парламент вносил поправки в некоторые положения этого документа в прошлом году. Вице-премьер, председатель правящей право-консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, которого цитирует Polskie radio, заявил, что международная ситуация заставляет польские власти заняться укреплением вооруженных сил. По его словам, государство, которое находится на границах НАТО и Евросоюза, должно "иметь возможность эффективно обороняться, причем, довольно долго держаться в одиночку".

Фото: REUTERS
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"Механизм приведения в действие сил альянса, который все еще имеет мощный потенциал, требует времени, причем немалого", - сетовал Качиньский. В связи с этим огневая мощь Польши "должна быть увеличена даже не на 100 процентов, а в несколько раз", причем, в основном за счет "американских поставок". По словам министра обороны Мариуша Блащака, "добровольная военная служба это для добровольцев, которые пройдут 28-дневный курс военной подготовки, а затем в течение 11 месяцев будут тренироваться, чтобы, при желании, впоследствии начать профессиональную военную службу".

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