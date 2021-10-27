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27.10.2021 17:07
Рубрика: Культура

В прокат выходит полнометражный мультфильм "Кощей. Начало"

Текст: Наталья Лебедева
Всех поклонников российского мультсериала "Сказочный патруль" ждет отличный подарок к началу каникул. На экраны, реальные в кинотеатрах и виртуальные на КиноПоиске, выходит первый полнометражный мультфильм "Кощей. Начало". Главный герой - могущественный воин по имени Кощей - намерен отомстить злодею, погубившему его родных. На пути к цели его ждет много испытаний, но он обязательно выйдет победителем и даже найдет свою любовь. Заново открыть для себя популярного героя русских сказок можно будет уже с 28 октября.

В Дивноземском княжестве с давних времен сказочные существа жили в мире и согласии. Пока однажды к ним не нагрянул Белый призрак, безжалостный монстр, способный уничтожить все живое. Остановить это чудище под силу только одному Кощею. Он молод, силен, красив, а еще водит байк… Но без верных помощников ему не справиться. Все они как на подбор - болтливый Меч Кладенец, смелая волшебница Мэй, проницательная Баба Яга, ловкий Водяной, а также юные колдуньи из "Сказочного патруля" - Аленка, Варя, Маша и Снежка.

Фото: Кадр видео YouTube
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Свои голоса главным героям подарили Никита Волков, Тимур Родригез, Ирина Старшенбаум и Юрий Гальцев.

- Когда мне предложили озвучить Кощея, я с радостью согласился, хоть это и совсем не тот персонаж, к которому многие привыкли по сказкам. Наш Кощей - харизматичный, молчаливый, монументальный герой с Мечом Кладенцом и арсеналом волшебных способностей. Лично мне он немного напоминает ведьмака Геральта, персонажа популярных книг и сериалов, - рассказывает о своем персонаже Никита Волков.

Российские юные зрители давно полюбили четырех волшебниц из "Сказочного патруля", которым еще только предстоит стать будущими героинями известных русских сказок. А пока они учатся в Волшебном колледже и приехали на практику в заповедный город Мышкин. Пройдя ряд испытаний и преодолев разногласия, девушки становятся подругами и создают команду, чтобы помогать сказочному миру и защищать мир человеческий. Спасать мир сказок они будут и в новом мультфильме.

- "Кощей. Начало" - первый полнометражный спин-офф популярного и любимого зрителями мультсериала "Сказочный патруль", в котором, казалось бы, хорошо знакомый герой народных сказок открывается с совершенно новой стороны", - отметила директор по контенту медиасервисов Яндекса Ольга Филипук. Она уверена, что мультфильм станет отличным подарком для ребят, которые вынуждены оставаться дома в это непростое время.

Мультфильм "Кощей.Начало" создала анимационная студия "Паровоз" ("Сказочный патруль", "Лео и Тиг", "Ми-ми-мишки") по заказу медиахолдинга "Цифровое Телевидение" при поддержке ВГТРК.

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