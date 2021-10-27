В России хотят снять документальные фильмы о выдающихся личностях

В Министерстве культуры 27 октября проходит защита будущих документальных проектов. И уже глядя на заявки, можно понять, что российская документалистика переживает подъем. Планы творцов смелы и амбициозны, даже если сами защиты - питчинги, выражаясь индустриальным языком - не всегда удачны. Какие же проекты выносят создатели будущих картин на суд экспертов? Только в первой половине дня 27 октября (а питчинги продлятся и 28 ноября) представили фильмы об Иване Бунине, Дмитрии Шостаковиче, Андрее Тарковском, Александре Сокурове, Кирилле Разлогове и других выдающихся людях.

Расскажем подробнее. Картину "Боже! Чувствую приближение твое!" об Андрее Тарковском намерен снять Николай Бурляев. Знаменитому актеру и режиссеру повезло общаться с Тарковским и сниматься у него еще ребенком - в картине "Андрей Рублев" и других. Личное восприятие - явно одна из сильных сторон будущего фильма.

Дочь всемирно известного киноведа Кирилла Разлогова - Анастасия - снимет, как продюсер, картину о своем отце, который совсем недавно ушел из жизни. Режиссер картины - Наталья Углицких - ученица Разлогова, которая была с ним дружна. Фильм-исследование "Земляничная поляна Кирилла Разлогова" строится на основе его мемуаров. Авторы подчеркивают, что картина "отсылает нас к бергмановским исканиям", то есть отвечает на вопрос, как меняются люди внешне и внутренне.

Юлия Бобкова - автор сценария фильма "Современники-классики. Сокуров". Режиссер картины, которую планируют снимать в России, Италии, Франции и Германии - Наталия Ахметова. Планируется, что коллеги и почитатели из разных стран расскажут на камеру об Александре Сокурове.

Юлия Миронова - режиссер и соавтор сценария - намерена снять картину о Шостаковиче. Фильм так и будет называться "Шостакович". От других документальных лент, посвященных композитору (а их снято немало), этот будет отличать исследование природы гения отдельно взятого творца.

Фильм о Бунине хочет снять Андрей Судиловский. Это будет современная картина, недешевая в производстве. Она расскажет об утратах и обретениях писателя и о судьбе его архива.

Не так давно Минкульт сообщал о планах снять документальный сериал об истории российского джаза. Пока что на суд экспертов представлен только один фильм. Кирилл Мошков- российский журналист, джазовый обозреватель, писатель, музыкант, издатель и главный редактор журнала "Джаз.Ру", главный редактор ведущего российского джазового портала, написал сценарий к картине "Джаз". 1 октября 2022 года отмечается столетие российского джаза - к этой дате и хотят приурочить картину, снимать которую будет режиссер Александр Брынцев.

Экспертам за два дня предстоит отсмотреть около ста проектов - это больше, чем обычно. Защищаются кинематографисты в трех категориях: неигровые полнометражные фильмы, научно-популярные картины (их 30) и миноритарная копродукция (три проекта, которые делаются совместно с другими странами).

Будут представлены документальные фильмы об Ирине Антоновой (картина - посвящение великому директору музея изобразительных искусств имени Пушкина), о советском латвийском режиссере Юрисе Подниексе, о театре "Современник" - том периоде его истории, когда на смену Галине Волчек пришел Виктор Рыжаков, о столичном Доме кино. Еще - новый фильм о российских современных поэтах, картина о шахматах - их истории: от легендарных матчей до наших дней, когда игра перешла в онлайн. Большое количество проектов посвящено православной тематике. А обозреватель "РГ" отдельно выделила для себя будущий фильм Валерии Гай Германики "На равных". Предыдущая документальная работа режиссера - фильм "Отец" - показала, что у нас в стране работает сильный неравнодушный режиссер-документалист. "На равных" - это документальный фильм, посвященный волонтерскому движению в России. Сегодня активно развивается движение аутрич (от англ. outreach - переходить предел). Их работа - обеспечение медицинской, правовой и психологической помощи тем, кто оказывается в кризисной ситуации. Фильм представляет палитру направлений, по которым работают волонтеры: помощь секс-работникам, наркопотребителям, жертвам домашнего насилия и бездомным. Эта лента обещает быть очень интересной. Но посмотрим, какое решение примут эксперты.