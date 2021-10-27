В России растет спрос на железнодорожные круизы

В России ежегодно увеличивается спрос на круизы по железной дороге, констатируют эксперты туротрасли. Туроператоры работают над новыми продуктами. Холдинг "РЖД" объявил о новых маршрутах на будущий год. И это несмотря на пандемию.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Алена Узбекова

"У нас огромная страна, при этом разветвленная сеть железных дорог. В рамках круиза можно оказать комплекс туристских услуг. Причем такой формат может быть востребован как для внутреннего, так для въездного туризма, это интересно иностранным гостям", - рассказала "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева.

Круиз по железной дороге - это путешествие на несколько дней, как правило, от двух до четырех, с ночевкой в поезде и дневным осмотром достопримечательностей нового города. "У нас был такой востребованный круиз. Вечером поезд отправлялся из Москвы, утром приезжал в Казань, и туристы целый день гуляли по городу по составленной программе. Затем возвращение в поезд и ночной переезд в Нижний Новгород. Далее опять экскурсии по городу и ночное возвращение в Москву", - привела пример Ольга Санаева.

В РЖД сформирован план организации турперевозок до конца этого года и на весь 2022-й

В РЖД сформирован план организации турперевозок с указанием конкретных маршрутов до конца этого и на весь 2022 год, рассказал замгендиректора холдинга Дмитрий Пегов. Есть туры выходного дня и длительные программы. Наряду с десятками сегодняшних предложений туристов ждут новые направления по Псковской, Новгородской, Вологодской, Самарской областям, а также по городам Сибири. Обещают завезти и к Деду Морозу, и к Кикиморе - показать сказочные места. До конца следующего года в России должно появиться как минимум пять новых железнодорожных круизов. Важно, что проходить они будут в особых - туристических - поездах.

"На большинство поездов планируем открыть продажу билетов уже до конца 2021 года, чтобы у туристов появилось больше вариантов для планирования отпуска в любое время года заранее", - сообщил Дмитрий Пегов.

Сейчас в турпоездах преобладают преимущественно вагоны СВ и люкс. В вагоне "люкс" четыре купе, в каждом два спальных места, кресло, откидной стол, индивидуальные биотуалет и душ. Также в состав "отелей на колесах" включены вагон-бар и вагон-ресторан.

В следующем году в составах турпоездов обещают уже отдельные вагоны-души и вагоны-залы. "Вагон-душ рассчитан на одновременное использование семью пассажирами. Душевые кабины оборудованы лейками с кранами-смесителями, позволяющими экономично расходовать воду. Пол с системой подогрева и противоскользящим покрытием. Есть раздевалка и комната отдыха с большим столом и удобным диваном", - рассказали "РГ" в пресс-службе РЖД.

Вагон-зал - это вагон-трансформер, который может быть переоборудован под лекторий, медиастудию, комнату для совещаний и интерактивных мероприятий. Одновременно здесь могут разместиться до 50 человек. Сейчас прорабатывается техзадание и готовится конструкторская документация для создания вагона с панорамным обзором, чтобы пассажиры могли в полной мере насладиться пейзажами России.

К середине октября в России действовало пять круизных маршрутов. Это "Дивеево" с пунктами Москва - Арзамас - Дивеево, включающий также переезд на автобусе. Туристический событийный маршрут "Лев Толстой", включающий станции Москва, Елец, Лебедянь, Лев Толстой и Липецк, продолжительностью три дня и две ночи. Еще один интересный маршрут - "В Карелию". Это Москва - Петрозаводск - Сортавала - Выборг - Москва. Поезд курсирует до конца октября 2021 года, отправляясь из Москвы вечером в пятницу и возвращаясь в столицу утром в понедельник. Действует "Серебряный маршрут": Москва - Псков - Великий Новгород - Рыбинск - Ярославль - Москва. Это четыре древних русских города за одни выходные. А на Черноморском побережье курсирует туристический поезд "Сочи", в котором в свое время довелось проехать обозревателю "РГ". Впечатления приятные. Некоторые туристы ездят на таком поезде в Абхазию вообще один днем, просто погулять и искупаться.

"Железнодорожный туризм в России развивается. Причем есть разные варианты - от детских круизов до вип-обслуживания. Но важно, чтобы перевозчик выстраивал партнерские отношения с принимающими компаниями, турбизнесом, который будет генерировать турпотоки, тогда маршрутов будет больше, они станут еще интереснее и доступнее", - заметил в разговоре с "РГ" вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.