В США эксперты рекомендовали вакцинировать от COVID-19 детей с пяти лет

Консультативный совет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выступил за одобрение применения вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

В поддержку высказались 17 членов комиссии, один воздержался, пишет ТАСС. В ближайшее время решение экспертов будет рассмотрено должностными лицами FDA, которые примут окончательное решение. Затем рассмотрение вопроса перейдет к Центрам по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) для последующего предоставления рекомендаций.

Как отмечает РИА Новости, в случае одобрения прививка от коронавируса станет доступна для 28 миллионов детей. Белый дом заявил, что уже работает над тем, чтобы начать вакцинацию в считанные дни после получения разрешения.

Ранее эта вакцина получила аналогичную сертификацию для вакцинирования в США детей в возрасте от 12 лет.