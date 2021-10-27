Новости

В США эксперты рекомендовали вакцинировать от COVID-19 детей с пяти лет 01:36
Вильфанд рассказал, когда могут начаться снегопады в Москве 01:10
"Лиза Алерт" заявила о гибели человека во время поисков Светланы Светличной 00:37
Украина оценила последствия остановки транзита газа после 2024 года 26.10.2021
Илон Маск стал самым богатым человеком в истории 26.10.2021
В Подмосковье занято рекордное число аппаратов ИВЛ в ковидных стационарах 26.10.2021
Пентагон: В Афганистане остается около 450 американцев 26.10.2021
"Газпром" предложил перекрывать газ за самовольное подключение к трубе 26.10.2021
ВСУ впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе 26.10.2021
Обвиняемые в поджоге леса в Анталье россияне отпущены из-под стражи 26.10.2021
Диетологи рассказали о лучшем продукте для хорошего сна 26.10.2021
Пушков назвал причину новых обстрелов Донбасса со стороны ВСУ 26.10.2021
За сутки 32 военнослужащих вылечили от коронавируса 26.10.2021
Видео: Получившая гражданство Наталия Орейро обратилась к россиянам 26.10.2021
Грабежом назвали в РИО решение суда Амстердама о "золоте скифов" 26.10.2021
Молдавия закупит пробную партию газа у Нидерландов 26.10.2021
Музей Победы пригласил Моргенштерна на экскурсию 26.10.2021
Турецкий парламент продлил разрешение на использование армии в Сирии и Ираке 26.10.2021
Депздрав Москвы спрогнозировал пик коронавируса 26.10.2021
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС 26.10.2021
Патриарх Кирилл предложил "третий путь" вместо коммунизма и капитализма 26.10.2021
Украина выдала России Игоря Шитого, обвиняемого в присвоении 29 млн рублей 26.10.2021
На Кубани за продажу сертификатов о вакцинации будут увольнять врачей 26.10.2021
Глава Ставрополья рассказал, как переболел коронавирусом 26.10.2021
У жителей Севастополя при выезде из города будут проверять QR-коды 26.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
27.10.2021 01:36
Рубрика: В мире

В США эксперты рекомендовали вакцинировать от COVID-19 детей с пяти лет

Фото: AFP/Joseph Prezioso Фото: AFP/Joseph Prezioso
Фото: AFP/Joseph Prezioso

Консультативный совет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выступил за одобрение применения вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Педиатр рассказал, как влияет "дельта"-штамм на детей

В поддержку высказались 17 членов комиссии, один воздержался, пишет ТАСС. В ближайшее время решение экспертов будет рассмотрено должностными лицами FDA, которые примут окончательное решение. Затем рассмотрение вопроса перейдет к Центрам по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) для последующего предоставления рекомендаций.

Как отмечает РИА Новости, в случае одобрения прививка от коронавируса станет доступна для 28 миллионов детей. Белый дом заявил, что уже работает над тем, чтобы начать вакцинацию в считанные дни после получения разрешения.

Ранее эта вакцина получила аналогичную сертификацию для вакцинирования в США детей в возрасте от 12 лет.

Ученые определили признаки постковидного синдрома у детей
В мире США Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Косачев: Крым никогда уже не будет украинским, с золотом или без
Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС
Минздрав: Число заболевших COVID-19 в России превысило прошлогодний пик
Собянин повысил минимальную пенсию в Москве
Как решают экологические проблемы в России и в мире
Как Британия вооружает Украину