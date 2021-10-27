В США поваров вытесняют машины, а в России к роботизации готовы не все

Пока работа робота-повара и робота-официанта еще вызывает повышенный интерес. Но похоже, что скоро такой "механический персонал" станет обычным явлением в придорожных забегаловках. Применение "умных машин" в сфере общепита выходит дешевле и удобнее для владельцев заведений. Фото: Gettyimages

Робот приготовит и обслужит

Недалек тот день, когда в ресторане клиенты больше не увидят привычных официантов и шеф-поваров - приготовленные роботами-поварами кушанья им к столикам будут подавать автономные механизмы. Как сообщил телеканал CNBC, именно по такому пути ускоренно идет ресторанная индустрия в США. Применение "умных машин" в сфере общепита выходит дешевле и удобнее для владельцев заведений, чем услуги традиционной рабочей силы. Тем более, с ней в Штатах возникает все больше проблем, вызванных в том числе и пандемией.

Так, согласно данным Национальной ассоциации рестораторов США, сегодня примерно четыре из пяти американских ресторанов сообщают о нехватке персонала: с такой проблемой сталкивается 81 процент традиционных заведений общественного питания и 75 процентов предприятий фастфуда. Дюжина стартапов, захвативших к настоящему времени львиную долю рынка рестороботов, предлагают самые различные решения. Так, робот-салатница Sally от фирмы Chowbotics в течение короткого времени способна автоматически нарезать закуски из многочисленных ингредиентов. Настоящим развлечением для посетителей баров стал оснащенный искусственным интеллектом робот-бартендер Cecilia, который в течение 30 секунд готов смешать любой коктейль.

А любители пиццы уже имеют возможность оценить кулинарные таланты робота-пиццерии Picnic, в несколько раз ускоряющего процесс приготовления этого блюда. Серьезным подспорьем стали роботизированные официанты Matradee производства компании Richteh Robotics.

Железный официант на колесах умеет доставлять блюда с кухни на стол клиента

И хотя футуристический помощник гостей обходится недешево (до 20 тысяч долларов за штуку), его автономности можно позавидовать - железный официант на колесах умеет сам открывать двери, оснащен системой предотвращения столкновения с человеком и готов по заложенным в его память цифровым картам доставлять блюда с кухни на прямо стол клиента. Не удивительно, что спрос на такие изделия растет - производитель заявляет, что каждую неделю подписывает договоры на пилотные программы для двух - четырех крупных сетей общепита.

А как у нас?

Пандемия и связанные с ней ограничения, а также дефицит дешевой рабочей силы из Средней Азии привели к росту рынка робототехники в России. Однако массовым явлением автоматизация производственных процессов не стала. Об этом "РГ" сообщила председатель правления Национальной Ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская.

"В стране около 200 компаний, которые занимаются промышленной робототехники, еще примерно столько же производятся и предоставляют услуги в области сервисной робототехники, - рассказала Конюховская. - Несмотря на пандемию, штат робокомпаний растет в среднем на 20%". При этом развитие индустрии ограничено двумя факторами. Во-первых, использование роботов в России стоит дорого в связи с невысоким уровнем оплаты труда. Заработная плата в России сейчас ниже, чем в Восточной Европе или Китае. Это удлиняет вдвое сроки окупаемости робототехнических решений при их внедрении в производственные процессы. С другой стороны, не хватает специалистов, способных разрабатывать, внедрять и обслуживать роботехнические комплексы, отмечает Конюховская. Сейчас запускаются различные образовательные программы, однако специалистов на рынке труда недостаточно.

Процесс внедрения роботов на фоне пандемии стал более активным, однако пока что не все российские предприятия готовы к роботизации. Не случайно уровень роботизации в России почти в 20 раз ниже, чем в среднем в мире. В России на 10 тысяч сотрудников в промышленности используются 6 роботов, когда в Южной Корее около 800. Среднемировой уровень роботизации - это 113 роботов на 10 тысяч сотрудников. Что касается России, то из более чем 70 миллионов работающих жителей нашей страны, сейчас в области робототехники заняты примерно 10 тысяч человек.

Подготовил Алексей Дуэль