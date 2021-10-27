В Тяньцзине открылась Джульярдская школа

Супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань направила поздравительное письмо в Джульярдскую школу Тяньцзиня (Китай) по случаю открытия учебного заведения и одноименной академии.

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", в письме Пэн Лиюань подчеркнула, что благодаря совместным усилиям китайской и американской сторон - Тяньцзиньской консерватории и Джульярдской школы - появилась новая платформа для активизации гуманитарных обменов между двумя странами.

"Искусство - это мост, который пересекает государственные границы и соединяет людей. Укрепление сотрудничества в области образования между Китаем и Соединенными Штатами поспособствует развитию большего числа талантов, росту культурных обменов, распространению искусства и дружбы", - написала Пэн Лиюань.