Вакцина от COVID-19 для подростков близка по составу к "Спутнику V"

Вакцина от коронавируса для подростков близка по составу к "Спутнику V", но оптимизирована под возраст, чтобы сократить возможные побочные эффекты. Об этом сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

Эксперт уточнил, что препарат очень близок по составу к "Спутнику V", но специально оптимизирован под подростков для того, чтобы получить оптимальную эффективность при минимальной реактогенности. "Самое главное - подобрать такой состав, который обеспечит наилучшие сочетания хорошего качества", - сказал Гущин в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.

Он выразил надежду, что в ближайшее время будет разрешено использовать вакцину, которая уже получила название "Спутник М", для подростков. "Самое главное, что нужно знать, - что подростков нужно вакцинировать", - подчеркнул представитель Центра им. Гамалеи. Сейчас, по словам Владимира Гущина, во многих странах программа вакцинации не огранивается взрослым населением. В некоторых случаях даже обсуждается проведение вакцинации от коронавируса начиная с пятилетнего возраста.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что регистрация детской вакцины против коронавируса ожидается в скором времени. Он уточнил, что сейчас проводится фармакологическая экспертиза препарата.