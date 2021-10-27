ВЦИОМ: Более половины россиян считают свое материальное положение средним

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 59 процентов наших граждан считают свое семейное материальное положение средним.

Каждый четвертый охарактеризовал его как плохое, и лишь 15 процентов опрошенных употребили слово "хорошее". За последний год эти показатели почти не менялись.

С экономическим положением в стране, убеждены россияне, ситуация другая. Индекс его оценки опустился за последний год на 8 пунктов и составил 19 пунктов. Самый хороший показатель у января - 30 пунктов, а самый низкий - у июня (11 пунктов).

10 процентов сограждан оценивает экономическое положение страны как хорошее, 39 - уверены, что оно плохое, а чуть меньше половины (48 процентов) назвали его средним.

"За последний год россияне материальное положение своей семьи устойчиво оценивали выше, чем экономическое положение в стране", - резюмировали социологи ВЦИОМ.