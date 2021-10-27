Владимир Путин обсудил ситуацию с газом в Европе и в России

Ситуация на мировом рынке энергоносителей, особенно в Европе, остается крайне нестабильной, и президент Владимир Путин поручил свести к минимуму негативные последствия для России. Об этом он заявил на совещании по вопросам освоения ресурсного потенциала Ямала, которое прошло в формате видеоконференции.

Участникам совещания глава государства предложил рассмотреть проекты развития топливно-энергетического комплекса и его газового сегмента. Этот вопрос актуальный - ситуация на мировом рынке энергоносителей остается крайне нестабильной. Речь прежде всего о конъюнктуре европейского рынка газа, где цены "спотовых", краткосрочных контрактов по-прежнему превышают 1000 долларов за тысячу кубометров, а уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже среднего показателя за последние пять лет. О причинах такой ситуации президент говорил неоднократно: снижение добычи газа в Европе, сокращение поставок СПГ на европейские рынки, прежде всего из США - они сняли с европейского рынка значительный объем, но "Газпром" его восполнил, даже поставил больше. "Важно устойчивое, надежное сотрудничество в энергетической сфере", - подчеркнул он, заметив, что "Газпром" полностью выполняет долгосрочные соглашения с европейскими странами.

"Напряженная ситуация на внешних рынках несет определенные риски и для нашей страны . Уже поручил правительству в короткие сроки, до 1 ноября разработать специальный комплекс мер на этот счет, чтобы свести к минимуму негативные последствия для России от дефицита энергии в Европе и дестабилизации рынков удобрений, металлургической продукции и, как следствие, продовольствия", - заявил Путин. Резкий рост цен на энергоносители приводит к проблемам и в смежных отраслях. Затронуты европейские металлургические предприятия, вынуждены приостановить работу многие заводы по производству азотных удобрений, что грозит серьезными трудностями для сельского хозяйства, заметил он.

Президент поинтересовался у главы "Газпрома", когда будет закончена закачка газа в российские подземные хранилища. До 1 ноября должен быть достигнут целевой показатель 72,6 млрд кубометров, а 8 ноября закачка полностью завершится, ответил Алексей Миллер. "Зима предыдущая была холодная, и весна тоже была затяжная, и "Газпром" установил рекорд по объему отбора из своих подземных хранилищ в России за всю историю", - заметил он. "Но и Европа ставила рекорд по отбору газа из своих подземных хранилищ - 66 млрд кубометров газа", - продолжил Миллер. Они существенно отстают от уровня, который был за последние пять лет. У "Газпрома" в Европе тоже есть подземные хранилища, заметил Путин и спросил, в каком состоянии закачка там. Оказалось, объем незначительный, чуть меньше 190 тысяч кубометров. Президент попросил после закачки в подземные хранилища в России "начать плавную и плановую работу" по повышению объема газа в ПХГ в Австрии и Германии. Это создаст благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы.

Главное, отечественные потребители обеспечены газом по устойчивым ценам, причем на долгосрочную перспективу, с учетом больших планов по газификации регионов, подчеркнул Путин. Для стабильных поставок внутри страны и за рубеж отечественный ТЭК реализует долгосрочные планы развития, вводит в строй новые месторождения, газовые провинции. Президент предложил обсудить именно такие проекты и назвал Ямальский центр газодобычи ключевым для развития газовой отрасли России в XXI веке. Только запасы "Газпрома" здесь больше 20 трлн кубометров, а в целом в Ямало-Ненецком автономном округе они превышают 50 трлн кубометров. На полуострове разрабатывается самое крупное Бованенковское месторождение. Добыча газа здесь будет вестись сто лет, а может быть, и больше, считает Путин. "Проекты по освоению российской Арктики позволят на долгую перспективу удовлетворять спрос на внутреннем и внешних рынках, будут вносить большой вклад в обеспечение энергетической безопасности всего евразийского континента", - заявил он.

После закачки газа в подземные хранилища в России «Газпрому» поручено увеличить объем газа в ПХГ в Европе

На глобальных рынках энергоресурсов сложилась "высокая конъюнктура", и нужно максимально задействовать этот ресурс, также указал президент. Наряду с инвестициями в освоение месторождений надо сконцентрироваться на строительстве центров глубокой переработки сырья в Ямало-Ненецком автономном округе, важно вкладываться в инфраструктуру.