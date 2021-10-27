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27.10.2021 21:05
Рубрика: Власть

Владимир Путин выступил на Восточноазиатском саммите

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8598)
Общерегиональный механизм взаимодействия в борьбе с пандемией предложил создать президент, выступая по видео-конференц-связи на Восточноазиатском саммите. Владимир Путин также призвал разработать процедуру взаимного признания сертификатов о вакцинации.
Владимир Путин призвал учредить общерегиональный механизм взаимодействия в борьбе с пандемией. Фото: РИА Новости Владимир Путин призвал учредить общерегиональный механизм взаимодействия в борьбе с пандемией. Фото: РИА Новости
Владимир Путин призвал учредить общерегиональный механизм взаимодействия в борьбе с пандемией. Фото: РИА Новости

В этом году саммит организует Бруней. На повестке - вопросы экономического восстановления Азиатско-Тихоокеанского региона и преодоления последствий пандемии. "Наш общий регион действительно стал одним из наиболее динамичных глобальных центров политической, деловой и инвестиционной активности, - отметил российский лидер. - При этом он сталкивается и с серьезными вызовами и угрозами в сфере безопасности, экономического, социального развития, к которым в последние два года добавился и коронавирус".

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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На прошлой встрече по инициативе России было принято совместное заявление по сотрудничеству на противоэпидемическом треке. Москва готова обмениваться опытом по практическим вопросам борьбы с инфекциями. "Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств. Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан наших стран по региону", - заявил Путин. "Российские препараты, прежде всего "Спутник V", одобрены к применению в 70, а поставляются более чем в 50 государств", - сообщил президент РФ и поблагодарил партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона за совместную работу по локализации производства вакцин. Россия и дальше будет предоставлять тест-системы и реагенты для диагностики коронавируса, в том числе безвозмездно, заверил он.

"В условиях пандемии и связанных с ней жестких ограничений - соблюдения карантина, самоизоляции - особое значение приобретают вопросы охраны психического здоровья и психологической поддержки населения", - продолжил Путин и поддержал идею Брунея принять по итогам саммита тематическое заявление. "И вообще мы предлагаем учредить под эгидой восточноазиатских саммитов общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия и представим конкретные соображения на этот счет в ближайшее время по экспертным каналам", - объявил он.

Деловая активность постепенно оживает. России удалось выйти на докризисный уровень: прирост ВВП по отношению к августу 2020 года достиг 3,7 процента, констатировал Путин. Товарооборот РФ со странами восточноазиатских саммитов за восемь месяцев этого года вырос более чем на 34 процента - до 162 млрд долларов. "Прямые накопленные инвестиции представленных здесь государств в российскую экономику составили 18,5 млрд долларов, за пять лет это более чем двукратное увеличение", - подсчитал президент.

Москва готова обмениваться опытом по практическим вопросам борьбы с инфекциями

Путин призвал поддержать процесс экономического оздоровления дополнительными мерами стимулирования системообразующих отраслей. Отдельного внимания требует сфера туризма, сказал он и предложил принять совместное заявление в поддержку туриндустрии, а также организовать встречу руководителей профильных ведомств в январе 2022 года, сделав такое общение регулярным. Также нужно подготовить "дорожную карту" сотрудничества по всем экономическим вопросам и рассмотреть ее в следующем году. Кроме того, Россия заинтересована и в тесном взаимодействии по вопросам цифровизации.

Наряду с необходимостью решать острые проблемы в здравоохранении, на социальном треке и в экономике в целом важно не ослаблять совместные усилия по поддержанию региональной стабильности и безопасности, продолжил президент. "Число вызовов и угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе не только не уменьшается, но и растет, обостряются застарелые и проявляются новые конфликтные ситуации", - пояснил он.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин предложил новый механизм борьбы с пандемией

Россия не раз отмечала, что с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности регион столкнулся с возможностью появления этих ударных средств на своем пространстве, а значит, с перспективой нового витка гонки вооружений. Понимая всю опасность такого развития событий, Москва объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира и призвала к серьезному разговору со всеми заинтересованными государствами. Это предложение остается в силе, и его актуальность даже растет, подчеркнул Путин.

Россия выступает за формирование в АТР системы равной и неделимой безопасности, укрепление атмосферы сотрудничества на принципах международного права, включая уважение суверенитета, равноправия и учета интересов друг друга, отметил президент РФ. Только так можно купировать угрозы и решать проблемы, остро стоящие перед мировым сообществом, считает он.

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