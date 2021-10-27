Власти Кубы рассказали, кто пытается организовать протесты на острове

Власти Кубы обвинили США в попытках организовать антиправительственные протесты на Острове свободы. Спустя несколько часов после заявлений официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что Вашингтон не вмешивается во внутренние дела Кубы, по государственному телевидению республики продемонстрировали выступление главы идеологического департамента ЦК Компартии Рохелио Поланко, который во всех подробностях рассказал о том, как именно американцы в очередной раз пытаются свергнуть коммунистический режим на Кубе.

Выступление Поланко стало особенно резонансным накануне 15 ноября - даты, выбранной оппозиционными активистами для организации новой акции протеста по следам во многом стихийных антиправительственных выступлений 11 июля. Теперь же ее устроители намереваются вывести людей на улицы уже по всей стране. Тем не менее власти четко дали понять, что легитимным новое шествие не получится.

"Мы не позволим узаконить империалистическую акцию на нашей внутриполитической арене… Это не гражданский акт, а акт подчинения гегемонии янки", - отметил в начале своего выступления Поланко, обращаясь к организаторам запланированного шествия, которое не было согласовано с властями.

"Правительство США - истинный организатор запланированной на ноябрь провокации, действия и заявления это подтверждают. Они даже не попытались это скрыть", - заявил Поланко, приведя примеры поддержки антиправительственных активистов и диссидентских организаций американцами.

Как по нотам

"Очевидно, что мы столкнулись с неконвенциальной войной, попыткой мягкого переворота по учебнику ненасильственной борьбы, которую США осуществляли в разных странах", - отметил Поланко, напомнив о событиях в Югославии, Ливии, Сирии, Никарагуа, Венесуэле и на Украине.

Кубинский политик добавил, что все действия США описаны в учебном пособии амеркианских сил специального назначения под названием "Нетрадиционные военные действия сил специального назначения", представленном еще в 2010 году. Он подчеркнул, что в этом документе под номером TC-1801 описывается механизм разжигания протестов и использования слабостей неугодных США правительств.

В прошлом посол в Венесуэле, Поланко воочию мог убедиться, как именно функционирует эта методичка. Впрочем, в отношении Боливарианской Республики она дала очевидный сбой: ненавистное американцам правительство Николаса Мадуро по-прежнему управляет страной, хотя антиправительственные протесты в стране и привели к значительному ущербу.

Цена протеста

В качестве подтверждения своих слов Поланко привел примеры финансирования американцами антикубинских организаций. Деньги печально известного Агентства США по международному развитию (USAID) и Национального фонда демократии переводятся на счета зарегистрированного в Аргентине Центра демократизации Латинской Америки (CADAL), который уже ведет различные программы и готовит будущих лидеров антиправительственных протестов.

"Достаточно публичных подтверждений финансирования CADAL Национальным фондом демократии США. Например, 2017 году CADAL получил 107 тысяч долларов, а в 2021 году 100 тысяч долларов на реализацию проекта "Региональные подходы по продвижению демократических ценностей на Кубе", - сообщил Поланко. По случайному стечению обстоятельств организаторы запланированной 15 ноября антиправительственной акции кубинский диссидент Мануэль Куэста Моруа и драматург Юниор Гарсия Агилера в 2018 году участвовали в организованном CADAL мероприятии "Время перемен и роль Вооруженных сил Кубы", главной целью которого, по словам Поланко, был поиск путей взаимодействия оппозиции с военными для того, чтобы заручиться их поддержкой.

"В конце сентября этого года USAID выделило более 6,5 миллионов долларов на антикубинские проекты. Например, 617 тысяч долларов получила диссидентская организация Кубинский демократический директорат. Для развязывания медийной кампании против Кубы деньги выделяются СМИ. Так, портал ADN Digital получил более 2 миллионов долларов, портал Cubanet - 783 тысячи долларов", - сообщил Поланко.