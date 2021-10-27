Власти США выдали паспорт с отметкой "Х" в графе "пол"

Власти США приняли решение выдать первый паспорт, в котором в графе "пол" стоит отметка "Х". Об этом в среду сообщили в Госдепартаменте.

"Департамент выдал первый паспорт США с отметкой "Х" в графе "пол", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что с 2022 года любой желающий сможет выбрать пол "Х" при заполнении документов на получение паспорта.

Напомним, три года назад мэр Нью-Йорка Билла де Блазио подписал законопроект, позволяющий ввести в свидетельство о рождении третий пол, обозначаемый как "Х".