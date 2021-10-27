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27.10.2021 19:02
Рубрика: Экономика

Водоснабжение в селах могут устроить по новой схеме

Текст: Марина Трубилина
Минстрой поддерживает разделение водопроводной воды на питьевую и техническую. Об этом сказал директор департамента развития ЖКХ Минстроя Михаил Гилев на пленарном заседании Всероссийского водного конгресса.

На заседании был поднят вопрос о том, что в сельской местности значительная часть водопроводной воды уходит на полив огородов, уход за скотиной и другие хозяйственные нужды. Для этих целей не требуется такая тщательная очистка, которую сейчас стандартно проходит водопроводная вода. Тем более что после модернизации оборудования и доведения воды в селах до современных стандартов тариф из-за затрат иногда вырастает в несколько раз.

Большинство инцидентов в ЖКХ связаны с водопроводом и канализацией

В Минстрое понимают и поддерживают разделение воды на питьевую и техническую, однако требуется хорошая проработка этого вопроса, сказал Гилев. Министерство пытается обсуждать эту проблему и периодически поднимает этот вопрос в Роспотребнадзоре уже не первый год, добавил он. "Ограничения, которые сейчас существуют в этой сфере, не позволяют сделать раздельное обеспечение для хозяйственно-бытовых нужд и для питья", - отметил представитель ведомства. Чтобы решить этот вопрос, необходимо вводить понятие технической воды и понимание, что это нормально для сельских территорий. А питьевой, очищенной по нынешним стандартам, водой нужно обеспечивать селян в тех объемах, которые необходимы для нужд человека.

Необходимо совместно с Роспотребнадзором найти решение, как прописать это в законодательстве. Это может занять не один год, отметил Гилев.

Экономика ЖКХ Правительство Минстрой

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