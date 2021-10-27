Постановление губернатора Волгоградской области от 27 октября 2021 года № 734 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области на период нерабочих дней с 30 октября по 07 ноября 2021 г."

В целях реализации прав граждан на охрану здоровья и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.", предложениями Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 26 октября 2021 г. постановляю:

1. В нерабочие дни с 30 октября по 07 ноября 2021 г. включительно, предусмотренные в Указе Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.", дополнительно к ограничениям, установленным постановлением Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций":

1) приостановить:

проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий;

проведение выставочных, просветительских мероприятий (в том числе лекций, тренингов) с очным присутствием граждан;

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных мероприятий, иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан;

работу физкультурно-оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов, бань и саун;

работу кинозалов и кинотеатров, концертных залов, концертных организаций, цирков, домов культуры, выставочных залов, библиотек, иных культурно-досуговых учреждений, за исключением театров и музейных учреждений;

работу аттракционов в парках культуры и отдыха, водных аттракционов (иных объектов) в аквапарках;

оказание стоматологической помощи за исключением помощи в экстренной или неотложной форме;

2) установить, что деятельность объектов розничной торговли непродовольственными товарами допускается исключительно при условии:

допуска на свою территорию и осуществления обслуживания граждан (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) при наличии у них документа, удостоверяющего личность, и документа о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, выданного медицинской организацией, или сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус", или документа, выданного медицинской организацией о перенесенном не более шести календарных месяцев назад заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (далее при совместном упоминании именуются - документы о вакцинации либо о перенесенном заболевании);

наличия у сотрудников объекта розничной торговли непродовольственными товарами, осуществляющих обслуживание посетителей, документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании.

Ограничения, предусмотренные настоящим подпунктом, не распространяются на аптеки и аптечные пункты, объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары первой необходимости, определенные приказом комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области от 27 марта 2020 г. № 17-н "Об утверждении перечня непродовольственных товаров первой необходимости", при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30 процентов, а также на объекты розничной торговли в части продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 30 октября 2021 г. и подлежит официальному опубликованию.

И.о. Губернатора Волгоградской области Е.А.Харичкин







