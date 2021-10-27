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27.10.2021 14:04
Рубрика: Общество

Врач назвала COVID-19 причиной болезни Альцгеймера

Текст: Нина Егоршева

Коронавирус может стать причиной для развития болезни Альцгеймера у тех пациентов, у кого была предрасположенность к этому заболеванию. Об этом сообщила невролог Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян.

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"Если у пациента до этого были изменения минимальные, то нужен какой-то пусковой фактор, в данном случае коронавирус и является пусковым фактором", - пояснила врач в ходе круглого стола "Восстановление после COVID-19", передает РИА Новости.

Мхитарян рассказала, что в прошлом году в США проводилось исследование, которое показало, что число пациентов с болезнью Альцгеймера выросло в два раза по сравнению с доковидным периодом.

Медик подчеркнула , что сам COVID-19 не вызывает болезнь Альцгеймера. Он является лишь провоцирующим фактором для ее развития. По словам Мхитарян, если у человека после коронавируса отмечаются какие-то значимые нарушения, то обязательно нужно показаться врачу.

Ранее Минздрав одобрил одновременное применение вакцины "Спутник Лайт" и препаратов против гриппа. Ранее ведомство разрешило к совместному применению "Спутник V". Отмечается, что при одновременной вакцинации препараты вводятся в левое и правое плечо.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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