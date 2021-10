Выпускники Академии Михалкова показали в Московской консерватории "Олесю"

Выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова представили спектакль "Олеся. Июньских дней рассказ" - премьера, объединившая знаменитое произведение Александра Куприна и "Времена года" Петра Чайковского, прошла в Большом зале Московской консерватории. Это еще один спектакль цикла, посвященного наследию русских классиков. Проект "Новому веку - новые имена" и молодые артисты переосмысливают великую литературу уже не в первый раз.

На сцене ничего лишнего - стол со стулом, камин, лавка. Так аскетично - да, по ходу действа мы увидим еще ружье, самовар или венок из цветов, но никаких громоздких декораций - оформлена постановка. В некотором смысле ее можно было бы назвать даже моноспектаклем: хоть актеров тут и трое - Екатерина Нестерова (Олеся), Антон Стреляев (Иван Тимофеевич), Антон Ромм (Ярмола, Урядник), но все отсылает нас к этому одновременно скромному и непростому театральному жанру - выразительные средства сведены к минимуму, а перед зрителем - только игра артистов. Костюмы, реквизит, свет - это лишь легкие штрихи, которые дорисовывают образ персонажей, добавляют необходимые подробности и создают атмосферу русской жизни эпохи XIX - начала ХХ веков. Именно так, уверены создатели музыкально-драматической постановки, индивидуальность и творческий потенциал артиста раскрываются в полной мере, а зритель по-настоящему открывает для себя глубину и разнообразие русского языка.

- Куприн о любви говорит возвышенно и нам хотелось до этих вершин дойти. И, конечно, пронести достойно русское слово и музыку Чайковского. Передать наш трепет дорогому зрителю. В юбилейный год Московской консерватории в ее стенах следует говорить о прекрасном, - подчеркивает автор проекта, режиссер, сценарист Анна Айрапетянц.

Она же - за одним из роялей на сцене, за вторым - пианистка Элеонора Карпухова. Музыка Чайковского - не менее важная составляющая "Олеси", она как бы связывает сцены повествования, вместе с тем давая зрителю возможность глубже проникнуть в мысли героев, попытаться их понять. Перед тревожными финальными сценами, "Времена года" наоборот будто сдерживают грядущее напряжение и напоминают, что как бы то ни было, все в жизни происходит правильно. Но как же все-таки то горько, и в оставленном наспех доме только нитка красных бус...

Кстати, премьеры проекта "Новому веку- новые имена" на сцене Большого зала Консерватории им. Чаковского уже добрая традиция. Зрители уже видели музыкально-драматические постановки "Гранатовый браслет. Предвестие любви", "Дама с собачкой. Таинственная подробность", "Идиот. Оплаканный грех", "Анна Каренина. Та самая страсть" и другие спектакли по русской классике. Цикл выпускают с 2016 года, а его особенность - новый художественный формат, сочетающий в себе лучшие традиции театральной "классики" и элементы современной режиссуры.

Фото: Предоставлено проектом "Новому веку - новые имена"

Справка "РГ"

Проект "Новому веку - новые имена" (New Stars for a New Century) был представлен в 2012 году в знаменитом зале Нью-Йорка "Карнеги-холл". В присутствии трёхтысячной аудитории выступили лучшие музыканты стран Содружества. В 2014 году проект дебютировал в Большом зале консерватории им. П.И. Чайковского в Москве при поддержке Благотворительного фонда "12" Никиты Михалкова. Помимо музыкальных программ, широко представленных в рамках проекта в театрально-концертных сезонах 2015 - 2020 годах, состоялись премьеры к юбилейным датам выдающихся русских писателей.