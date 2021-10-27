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Вышел новый русский трейлер мексиканского хоррора "Черная месса"

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    27.10.2021, 15:49
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Опубликован новый трейлер мексиканского фильма ужасов "Черная месса" (El exorcismo de Carmen Farías). Локализованная версия ролика доступна на YouTube.

Фото: предоставлено Kion
Вышел трейлер "антикоррупционной детективной мелодрамы" "Чиновница"

Согласно синопсису вампуки, журналистка Кармен (Камила Соди, "Дикий округ") приезжает в дом своего детства, в котором некогда проводились обряды экзорцизма. Она не подозревает, что обряды эти еще не закончены, демон так и не был изгнан и теперь над ней самой совершается древний ритуал.

Причем нечисть особо могуча, "питается душами", и всесторонне призывает челядь помельче - дабы сатанински интегрировать ее в тела аборигенов. 

Режиссер - Родриго Фьяллега, сценарист и продюсер - Моло Алькосер Делано ("Разбойник").

Российская премьера - 25 ноября.

Предыдущий трейлер смотрите здесь.

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