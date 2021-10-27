Вышел новый русский трейлер мексиканского хоррора "Черная месса"

Опубликован новый трейлер мексиканского фильма ужасов "Черная месса" (El exorcismo de Carmen Farías). Локализованная версия ролика доступна на YouTube.

Согласно синопсису вампуки, журналистка Кармен (Камила Соди, "Дикий округ") приезжает в дом своего детства, в котором некогда проводились обряды экзорцизма. Она не подозревает, что обряды эти еще не закончены, демон так и не был изгнан и теперь над ней самой совершается древний ритуал.

Причем нечисть особо могуча, "питается душами", и всесторонне призывает челядь помельче - дабы сатанински интегрировать ее в тела аборигенов.

Режиссер - Родриго Фьяллега, сценарист и продюсер - Моло Алькосер Делано ("Разбойник").

Российская премьера - 25 ноября.

Предыдущий трейлер смотрите здесь.