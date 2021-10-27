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27.10.2021 11:45
Рубрика: Экономика

Быстрее "Сапсана"

Высокоскоростные магистрали "разгонят" экономику страны
Текст: Евгения Мамонова
Российская газета - Спецвыпуск № 247(8598)
Создание высокоскоростной сети железных дорог в России - проект национального масштаба, который должен не только связать федеральные центры, повысить мобильность населения, но и стать драйвером развития экономики в целом.
"Сапсан" пока у нас самый быстрый поезд. На некоторых участках он разгоняется до 250 километров в час. Фото: Сергей Николаев "Сапсан" пока у нас самый быстрый поезд. На некоторых участках он разгоняется до 250 километров в час. Фото: Сергей Николаев
"Сапсан" пока у нас самый быстрый поезд. На некоторых участках он разгоняется до 250 километров в час. Фото: Сергей Николаев

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) предполагает, что скорость движения поездов на ней будет составлять около 400 км в час. Для сравнения: сегодня поезда дальнего следования двигаются со скоростью от 80 до 160 км в час, а, например, "Сапсан" развивает скорость до 180-200 км в час, а на некоторых участках и до 250 км в час.

Строительство ВСМ в России является частью национального проекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". "Проектов по строительству ВСМ было множество, - рассказывает заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Абрамов. - Изначально власти планировали реализовать ВСМ по маршруту Москва - Казань, а стоимость дороги оценивалась в 1,7 триллиона рублей. Проект был предложен в 2013 году и позволил бы преодолевать 800-километровую дистанцию за 3,5 часа вместо привычных 11,5. Кроме того, в перспективе были планы продлить путь до Екатеринбурга и даже дальше, до Китая. Маршрут стал бы частью транспортного коридора "Западная Европа - Западный Китай" и "Один пояс, один путь", и позволил сократить сроки доставки грузов из Китая в Европу. Однако магистраль в этом направлении вызывала споры в правительстве, многие усомнились в ее рентабельности. На фоне споров о целесообразности проекта президент России Владимир Путин не дал согласия на ВСМ в казанском направлении".

Сейчас правительство утвердило строительство нескольких линий ВСМ в несколько этапов до 2035 года. Одной из первых будет построена высокоскоростная магистраль Москва - Санкт-Петербург, которая будет поделена на три основных участка: вход в Москву (Крюково-Москва), вход в Санкт-Петербург (Обухово - Санкт-Петербург) и основная трасса - Крюково - Обухово, которая пройдет через Тверь и Великий Новгород. Помимо строительства непосредственно самих железнодорожных путей, также будет реконструирована станция Москва-пассажирская, которая сможет пропускать 177 пар поездов в сутки и станция Санкт-Петербург - главный с пропускной способностью 240 пар поездов в сутки. Кроме того, предполагается строительство восьми пассажирских станций, в частности в Великом Новгороде, в Твери и Тверской области, в подмосковном Клину.

Сейчас в РЖД занимаются проектированием ВСМ Москва - Санкт-Петербург, а непосредственно само строительство должно начаться в 2022 году и завершиться в 2027 году. После открытия ВСМ время в пути из Москвы до Санкт-Петербурга будет занимать всего два часа и 15 минут. А пассажиропоток составит 23,3 миллиона человек к 2030 году.

"Реализация этого проекта не только повысит скорость передвижения между городами, но и приведет к ускорению экономической жизни в этом направлении, учитывая особенность двух столиц и доли их вклада в экономику страны, считает Руслан Абрамов. - Ведь это направление выделяется максимальной загруженностью. И открытие ВСМ позволило бы справиться со значительно возросшим на этом направлении потоком пассажиров и грузов, так как пропускные способности этого направления уже приближаются к своему пику и порой приходится ущемлять либо пассажирское движение, либо грузовое. Кроме того, планируется рассмотреть организацию пересадочного маршрута с использованием ВСМ Москва - Петербург и до Хельсинки, что, безусловно, позволит повысить мобильность россиян и увеличить торговые отношения с северными странами".

Строительство ВСМ неизбежно даст импульс развитию регионов, улучшит их экономику в целом и качество жизни населения

К 2035 году ВСМ должна быть построена еще на одном направлении - Москва - Сочи. Строительство должно начаться в 2024 году. Уже известно, что маршрут высокоскоростной магистрали пройдет через Тулу, Воронеж и Краснодар, а протяженность трассы составит 1,5-1,6 тысячи километров. Ожидается, что из Москвы до Адлера поезд будет доходить за 8 часов.

"Проект до Краснодара и южнее до Адлера объясняется тем, что необходима и магистраль к Черному морю, и тогда у россиян появится выбор - лететь самолетом или поездом, - поясняет Руслан Абрамов. - Это позволит увеличить пассажиропоток на юг страны, что положительно скажется на туризме и, как следствие, даст развитие этому региону".

Некоторые скептики считают, что высокоскоростная магистраль Москва - Сочи не сможет конкурировать с авиасообщением. Да и ехать восемь часов для дневного поезда - долго, для ночного - мало. Однако плюсы от строительства ВСМ не ограничиваются только лишь временем в пути. Их строительство неизбежно даст импульс развитию регионов, улучшит экономику в целом и качество жизни. Благодаря ВСМ территория страны как будто "сжимается", что очень актуально для России. Сокращение расстояний делает привлекательным ведение бизнеса не только в столице или других мегаполисах, но и в отдаленных регионах.

Мировой опыт также говорит о том, что строительство ВСМ преследует цель не только связать между собой крупные города, которые и так имеют налаженное авиасообщение, но и дать импульс развитию депрессивных территорий. Например, в Китае строительство ВСМ помогло преодолеть экономические барьеры во многих отстающих регионах на территории страны.

Экономика Транспорт Железные дороги

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