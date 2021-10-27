Зачем компании нанимают на работу самозанятых

Работодатели стали все чаще обращаться к услугам самозанятых. Накануне Центр исследований проблем реальной экономики (ЦИПРЭ) совместно с Mail.ru Group провел опрос, в котором половина (50,5%) опрошенных работодателей уверяют, что уже используют услуги самозанятых на регулярной или разовой основе.

При этом почти 60% опрошенных работодателей отмечают, что их отношение к сотрудничеству с самозанятыми изменилось в лучшую сторону. 15% пока присматриваются к таким сотрудникам. А вот 11% работодателей получили негативный опыт такого сотрудничества и отказались от услуг самозанятых.

По оценке минтруда, официально в качестве самозанятых зарегистрировались более 2 млн человек. "Сегодня более 2,4 млн граждан зарегистрированы как самозанятые. При этом почти 60% молодых людей хотели бы работать на себя. По нашим прогнозам, к 2024 году число самозанятых превысит 5 млн человек, к 2030-му - перейдем к цифре в 10-11 млн человек. С учетом этого тренда сейчас мы работаем над формированием нормативной базы для работающих в секторе платформенной занятости. Также прорабатываются страховые механизмы для самозанятых", - отмечал ранее глава Минтруда России Антон Котяков.

Но, по оценке экспертов, людей, которые работают на себя, в России в разы больше. Так, по мнению директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, самозанятых в России порядка 18 млн. И эта цифра может только увеличиваться из-за того, что многие сегодня уходят из официальной занятости в силу различных пандемийных ограничений.

Но для чего крупным компаниям или малому и среднему бизнесу привлекать таких сотрудников? По мнению проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, желание использовать самозанятых в качестве партнеров обусловлено разными причинами. "Например, некоторые работодатели, переводя сотрудников в режим самозанятости, пытаются экономить на страховых взносах во внебюджетные социальные государственные фонды, а также налоге на доходы физических лиц. При работе с самозанятым в расходы закладывается только 6% налоговой нагрузки, а при сохранении трудовых отношений эта нагрузка возрастет до 40%", - говорит он. Второй фактор - это работа с фрилансерами, которые обладаю очень высокими компетенциями и которые не хотят быть наемными работниками", - подчеркивает Сафонов.

А замдиректора Центра исследований проблем реальной экономики Владимир Дробышевский отмечает, что на больших предприятиях, особенно в регионах, возникают задачи, которые необходимо решить, но для этого в городе или целом регионе нет людей с необходимым уровнем компетенции или вообще отсутствуют такие специальности.

По официальным данным, самозанятых в России сейчас больше двух миллионов человек, а через десять лет их число будет выше в пять раз

"Работа с самозанятыми для больших предприятий в этом случае может быть разовая или носить признаки постоянного партнерства. В условиях пандемии очень многие предприятия расширяют спектр своей деятельности, нужны новые специалисты, потребность которых раньше в этом регионе или городе просто отсутствовала", - уточняет он.