Зачем компании нанимают на работу самозанятых

Новости

В "Лиза Алерт" пояснили сообщение о гибели человека во время поисков Светличной 03:25
Центр Гамалеи: В РФ нет летальных исходов в результате вакцинации от COVID 02:42
В Бельгии ужесточили антиковидные меры и ввели QR-коды по всей стране 02:14
В США эксперты рекомендовали вакцинировать от COVID-19 детей с пяти лет 01:36
Вильфанд рассказал, когда могут начаться снегопады в Москве 01:10
"Лиза Алерт" заявила о гибели человека во время поисков Светланы Светличной 00:37
Украина оценила последствия остановки транзита газа после 2024 года 26.10.2021
Илон Маск стал самым богатым человеком в истории 26.10.2021
В Подмосковье занято рекордное число аппаратов ИВЛ в ковидных стационарах 26.10.2021
Пентагон: В Афганистане остается около 450 американцев 26.10.2021
"Газпром" предложил перекрывать газ за самовольное подключение к трубе 26.10.2021
ВСУ впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе 26.10.2021
Обвиняемые в поджоге леса в Анталье россияне отпущены из-под стражи 26.10.2021
Диетологи рассказали о лучшем продукте для хорошего сна 26.10.2021
Пушков назвал причину новых обстрелов Донбасса со стороны ВСУ 26.10.2021
За сутки 32 военнослужащих вылечили от коронавируса 26.10.2021
Видео: Получившая гражданство Наталия Орейро обратилась к россиянам 26.10.2021
Грабежом назвали в РИО решение суда Амстердама о "золоте скифов" 26.10.2021
Молдавия закупит пробную партию газа у Нидерландов 26.10.2021
Музей Победы пригласил Моргенштерна на экскурсию 26.10.2021
Турецкий парламент продлил разрешение на использование армии в Сирии и Ираке 26.10.2021
Депздрав Москвы спрогнозировал пик коронавируса 26.10.2021
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС 26.10.2021
Патриарх Кирилл предложил "третий путь" вместо коммунизма и капитализма 26.10.2021
Украина выдала России Игоря Шитого, обвиняемого в присвоении 29 млн рублей 26.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
27.10.2021 02:43
Рубрика: Экономика

Зачем компании нанимают на работу самозанятых

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8596)
Работодатели стали все чаще обращаться к услугам самозанятых. Накануне Центр исследований проблем реальной экономики (ЦИПРЭ) совместно с Mail.ru Group провел опрос, в котором половина (50,5%) опрошенных работодателей уверяют, что уже используют услуги самозанятых на регулярной или разовой основе.

При этом почти 60% опрошенных работодателей отмечают, что их отношение к сотрудничеству с самозанятыми изменилось в лучшую сторону. 15% пока присматриваются к таким сотрудникам. А вот 11% работодателей получили негативный опыт такого сотрудничества и отказались от услуг самозанятых.

Фото: Александр Корольков
Спрос на курьеров вырос в несколько раз

По оценке минтруда, официально в качестве самозанятых зарегистрировались более 2 млн человек. "Сегодня более 2,4 млн граждан зарегистрированы как самозанятые. При этом почти 60% молодых людей хотели бы работать на себя. По нашим прогнозам, к 2024 году число самозанятых превысит 5 млн человек, к 2030-му - перейдем к цифре в 10-11 млн человек. С учетом этого тренда сейчас мы работаем над формированием нормативной базы для работающих в секторе платформенной занятости. Также прорабатываются страховые механизмы для самозанятых", - отмечал ранее глава Минтруда России Антон Котяков.

Но, по оценке экспертов, людей, которые работают на себя, в России в разы больше. Так, по мнению директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, самозанятых в России порядка 18 млн. И эта цифра может только увеличиваться из-за того, что многие сегодня уходят из официальной занятости в силу различных пандемийных ограничений.

Но для чего крупным компаниям или малому и среднему бизнесу привлекать таких сотрудников? По мнению проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, желание использовать самозанятых в качестве партнеров обусловлено разными причинами. "Например, некоторые работодатели, переводя сотрудников в режим самозанятости, пытаются экономить на страховых взносах во внебюджетные социальные государственные фонды, а также налоге на доходы физических лиц. При работе с самозанятым в расходы закладывается только 6% налоговой нагрузки, а при сохранении трудовых отношений эта нагрузка возрастет до 40%", - говорит он. Второй фактор - это работа с фрилансерами, которые обладаю очень высокими компетенциями и которые не хотят быть наемными работниками", - подчеркивает Сафонов.

А замдиректора Центра исследований проблем реальной экономики Владимир Дробышевский отмечает, что на больших предприятиях, особенно в регионах, возникают задачи, которые необходимо решить, но для этого в городе или целом регионе нет людей с необходимым уровнем компетенции или вообще отсутствуют такие специальности.

По официальным данным, самозанятых в России сейчас больше двух миллионов человек, а через десять лет их число будет выше в пять раз

"Работа с самозанятыми для больших предприятий в этом случае может быть разовая или носить признаки постоянного партнерства. В условиях пандемии очень многие предприятия расширяют спектр своей деятельности, нужны новые специалисты, потребность которых раньше в этом регионе или городе просто отсутствовала", - уточняет он.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд

Главное сегодня

Косачев: Крым никогда уже не будет украинским, с золотом или без
Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС
Минздрав: Число заболевших COVID-19 в России превысило прошлогодний пик
Собянин повысил минимальную пенсию в Москве
Как собственники квартир смогут проверить надежность управляющей компании
ПФР дал рекомендации, как получить наиболее высокую пенсию