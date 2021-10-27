Захарова: Париж взял курс на милитаризацию соцсетей

Париж взял курс на милитаризацию социальных сетей после опубликования новой доктрины "Информационная борьба за влияние". Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Франция фактически официально взяла курс на милитаризацию соцсетей", - написала Захарова на своей странице в Telegram.

По словам дипломата, такие шаги французской стороны вызывают опасения.

Ранее глава французского министерства обороны Флоранс Парли рассказала о планах предоставить вооруженным силам новую доктрину информационной борьбы за влияние.