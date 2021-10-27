Федеральный закон от 25 октября 2021 г. N 362-ФЗ "Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год"

Принят Государственной Думой 19 октября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 20 октября 2021 года

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) за 2020 год со следующими основными показателями:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 2 392 692 980,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 247 742 139,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 2 360 463 078,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, переданные бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в сумме 13 644 259,3 тыс. рублей;

3) объем профицита бюджета Фонда в сумме 32 229 901,5 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 2020 год:

1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;

2) структура расходов бюджета Фонда за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону;

4) распределение субвенций из бюджета Фонда, направленных в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Федеральному закону.

Президент Российской Федерации В. Путин

Данный Федеральный закон со всеми приложениями к нему опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации по адресу: www.pravo.gov.ru