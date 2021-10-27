Федеральный закон от 25 октября 2021 г. N 363-ФЗ "Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2020 год"

Принят Государственной Думой 19 октября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 20 октября 2021 года

Статья 1

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) за 2020 год со следующими основными показателями:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 903 411 604,1 тыс. рублей, включая межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 148 726 148,7 тыс. рублей и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 13 644 259,3 тыс. рублей, поступление в Фонд неправомерно использованных в 2019 году средств федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 15 299,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 1 038 772 497,9 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 102 343 673,0 тыс. рублей и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 13 360 332,3 тыс. рублей.

2. Утвердить общие объемы доходов бюджета Фонда за 2020 год по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 607 382 505,8 тыс. рублей и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 138 620 728,4 тыс. рублей.

3. Утвердить общие объемы расходов бюджета Фонда за 2020 год по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 819 606 040,4 тыс. рублей и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 103 462 452,2 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем расходов бюджета Фонда, направленных Фондом на исполнение публичных нормативных обязательств в 2020 году, в сумме 888 977 055,5 тыс. рублей.

5. Утвердить общий объем дефицита бюджета Фонда в сумме 135 360 893,8 тыс. рублей, из них дефицит бюджета Фонда по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 212 223 534,6 тыс. рублей и профицит бюджета Фонда по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 35 158 276,2 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 2020 год:

1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;

2) структура расходов бюджета Фонда за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону.

Президент Российской Федерации В. Путин

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