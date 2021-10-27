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27 октября 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8596)

Федеральный закон от 25 октября 2021 г. N 363-ФЗ "Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2020 год"

Дата подписания 25 октября 2021 г.
Опубликован 27 октября 2021 г.

Принят Государственной Думой 19 октября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 20 октября 2021 года

Статья 1

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) за 2020 год со следующими основными показателями:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 903 411 604,1 тыс. рублей, включая межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 148 726 148,7 тыс. рублей и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 13 644 259,3 тыс. рублей, поступление в Фонд неправомерно использованных в 2019 году средств федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 15 299,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 1 038 772 497,9 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 102 343 673,0 тыс. рублей и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 13 360 332,3 тыс. рублей.

2. Утвердить общие объемы доходов бюджета Фонда за 2020 год по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 607 382 505,8 тыс. рублей и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 138 620 728,4 тыс. рублей.

3. Утвердить общие объемы расходов бюджета Фонда за 2020 год по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 819 606 040,4 тыс. рублей и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 103 462 452,2 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем расходов бюджета Фонда, направленных Фондом на исполнение публичных нормативных обязательств в 2020 году, в сумме 888 977 055,5 тыс. рублей.

5. Утвердить общий объем дефицита бюджета Фонда в сумме 135 360 893,8 тыс. рублей, из них дефицит бюджета Фонда по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 212 223 534,6 тыс. рублей и профицит бюджета Фонда по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 35 158 276,2 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 2020 год:

1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;

2) структура расходов бюджета Фонда за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону.

Президент Российской Федерации В. Путин

Данный Федеральный закон со всеми приложениями к нему опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации по адресу: www.pravo.gov.ru