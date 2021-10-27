Федеральный закон от 25 октября 2021 г. N 364-ФЗ "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2020 год"

Принят Государственной Думой 19 октября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 20 октября 2021 года

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - Фонд) за 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 10 303 338 096,3 тыс. рублей, из них 10 258 892 239,0 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 4 786 797 365,9 тыс. рублей и бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 2 081 429,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 9 727 695 792,5 тыс. рублей, из них 9 691 940 856,6 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии;

3) объем профицита бюджета Фонда в сумме 575 642 303,8 тыс. рублей, сложившегося исходя из профицита бюджета Фонда в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 566 951 382,4 тыс. рублей и профицита бюджета Фонда в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 8 690 921,4 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда:

1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;

2) структура расходов бюджета Фонда за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону.

Президент Российской Федерации В. Путин

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