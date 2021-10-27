Федеральный закон от 25 октября 2021 г. N 364-ФЗ "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2020 год"

Новости

За сутки 32 военнослужащих вылечили от коронавируса 21:18
Видео: Получившая гражданство Наталия Орейро обратилась к россиянам 21:14
Грабежом назвали в РИО решение суда Амстердама о "золоте скифов" 20:47
Молдавия закупит пробную партию газа у Нидерландов 19:47
Музей Победы пригласил Моргенштерна на экскурсию 19:43
Турецкий парламент продлил разрешение на использование армии в Сирии и Ираке 19:40
Депздрав Москвы спрогнозировал пик коронавируса 19:26
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС 19:19
Патриарх Кирилл предложил "третий путь" вместо коммунизма и капитализма 19:08
Украина выдала России Игоря Шитого, обвиняемого в присвоении 29 млн рублей 19:04
На Кубани за продажу сертификатов о вакцинации будут увольнять врачей 19:04
Глава Ставрополья рассказал, как переболел коронавирусом 19:02
У жителей Севастополя при выезде из города будут проверять QR-коды 19:00
Роскомнадзор внес Telegram в Реестр социальных сетей 18:57
Портал госуслуг обнаружит поддельные сертификаты о прививке 18:52
Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы 18:26
ВОЗ предложила не требовать прививку от COVID для международных поездок 18:22
Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла 18:18
Умер актер Николай Ларионов 18:10
В России начали делать прививки от COVID-19 кормящим матерям 18:02
Аналитики: Трафик портала "Госуслуги" вырос на 40% в прошедшие выходные 18:02
Граждан Узбекистана пустят на российские стройки только привитыми 17:58
В Балтийске возбудили дело после взрыва газа в жилом доме 17:53
СМИ: Режиссер "Аритмии" Борис Хлебников госпитализирован с COVID 17:31
Терапевт Минздрава рассказала, как провести нерабочую неделю с пользой 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
27 октября 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8596)

Федеральный закон от 25 октября 2021 г. N 364-ФЗ "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2020 год"

Дата подписания 25 октября 2021 г.
Опубликован 27 октября 2021 г.

Принят Государственной Думой 19 октября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 20 октября 2021 года

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - Фонд) за 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 10 303 338 096,3 тыс. рублей, из них 10 258 892 239,0 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 4 786 797 365,9 тыс. рублей и бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 2 081 429,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 9 727 695 792,5 тыс. рублей, из них 9 691 940 856,6 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии;

3) объем профицита бюджета Фонда в сумме 575 642 303,8 тыс. рублей, сложившегося исходя из профицита бюджета Фонда в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 566 951 382,4 тыс. рублей и профицита бюджета Фонда в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 8 690 921,4 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда:

1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;

2) структура расходов бюджета Фонда за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону.

Президент Российской Федерации В. Путин

Данный Федеральный закон со всеми приложениями к нему опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации по адресу: www.pravo.gov.ru