Федеральный закон от 25 октября 2021 г. N 361-Ф3 "Об исполнении федерального бюджета за 2020 год"

Принят Государственной Думой 19 октября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 20 октября 2021 года

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год по доходам в сумме 18 719 089 935,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 22 821 554 464,1 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит федерального бюджета) в сумме 4 102 464 528,9 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов федерального бюджета за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;

2) расходов федерального бюджета за 2020 год по ведомственной структуре расходов федерального бюджета согласно приложениям 2, 3 (секретно) и 4 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону;

3) расходов федерального бюджета за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Федеральному закону;

4) источников финансирования дефицита федерального бюджета за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Федеральному закону.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

Данный Федеральный закон со всеми приложениями к нему опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации по адресу: www.pravo.gov.ru