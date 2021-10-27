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27 октября 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8596)

Федеральный закон от 25 октября 2021 г. N 361-Ф3 "Об исполнении федерального бюджета за 2020 год"

Дата подписания 25 октября 2021 г.
Опубликован 27 октября 2021 г.

Принят Государственной Думой 19 октября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 20 октября 2021 года

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год по доходам в сумме 18 719 089 935,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 22 821 554 464,1 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит федерального бюджета) в сумме 4 102 464 528,9 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов федерального бюджета за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;

2) расходов федерального бюджета за 2020 год по ведомственной структуре расходов федерального бюджета согласно приложениям 2, 3 (секретно) и 4 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону;

3) расходов федерального бюджета за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Федеральному закону;

4) источников финансирования дефицита федерального бюджета за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Федеральному закону.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

Данный Федеральный закон со всеми приложениями к нему опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации по адресу: www.pravo.gov.ru